Rezultate Loto 26 februarie 2023. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

În fiecare săptămână, Loteria Română organizează extrageri loto în zilele de joi și duminică la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie pentru prima tragere din această săptămână este unul spectaculos.

Rămâi pe a1.ro pentru a afla numerele norocoase la extragerile Loto din 26 februarie 2023. Rezultatele vor fi afișate începând cu ora 18:30, când instituția începe tragerile de duminică.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi, 26 februarie 2023, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Acestea sunt afișate în continuarea articolului. Ca de obicei, tragerile Loto se încheie în jurul orei 18:50.

Citește și: Rezultate Loto 23 februarie 2023. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto din 26 feburarie 2023 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

De la ora 18:30, Loteria Română a extras numele câștigătoare la tragerile de duminică. Iată care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de azi, 26 feburarie 2023.

Acestea sunt numerele norocoase la Loto. Succes!

Extragerea Loto 26 februarie 2023: rezultate și numere câștigătoare

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Citește și: Regulile la Loto se schimbă? Ce e nevoie să prezinți când vrei să participi la jocurile de noroc. Se vor întocmi liste electronice

Report Loto la tragerile de duminică, 26 februarie 2023 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Duminica, 26 februarie, Loteria Romana organizeaza TRAGERILE SPECIALE LOTO DE DRAGOBETE. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Astfel, la Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 20,36 milioane de lei (peste 4,14 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,59 milioane de lei (peste 1,13 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 19,24 milioane de lei (peste 3,91 milioane de euro), în timp ce la Noroc Plus se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 222.400 de lei (peste 45.200 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 2,26 milioane de lei (peste 461.800 de euro). La Super Noroc se inregi

De asemenea, Loteria Roână a precizat că la tragerea Joker de joi, 23 februarie, au fost a acordate 16.892 de castiguri in valoare totala de peste 1,22 milioane de lei.

Citește și: Un bărbat a câștigat marele premiu la loterie, dar a ales să nu-i spună soției. Ce a urmat după. Gestul l-a costat scump pe soț

Vezi cum evoluează povestea de iubire a protagoniștilor în producția excepțională No Boundary ▶ Acum în AntenaPLAY