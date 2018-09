UPDATE: Rezultate Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Joker și Noroc. Numere câștigătoare 13 septembrie 2018

Joi, 13 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 9 septembrie, Loteria Romana a acordat 22.523 de castiguri in valoare totala de 997.353,98 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5 milioane lei (peste 1 milion de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 924.000 de lei (aprox. 200.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 2,4 milioane lei (peste 527.000 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 62.600 de lei (aprox. 13.500 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 341.000 de lei (peste 73.500 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 113.000 lei (peste 24.300 de euro).

La tragerea Joker de duminica, 9 septembrie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 52.541,33 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 35-113 din Timisoara si a fost completat cu o varianta simpla la Joker.

Numerele câștigătoare la tragerile loto de joi:

Loto 6 din 49: 42 – 20 – 3 – 34 – 31 – 13

Noroc: 9762293

Loto 5 din 40: 36 – 10 – 26 – 5 – 13 – 16

Super Noroc: 146725

Joker: 32 – 2 – 20 – 40 – 41 + 4

Noroc Plus: 409963