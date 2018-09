Rezultate Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Joker și Noroc. Numere câștigătoare 20 septembrie 2018

Joi, 20 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare de duminica, 16 septembrie, Loteria Romana a acordat 37.218 castiguri in valoare totala de 1.794.547,01 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 6,34 milioane lei (aprox. 1,4 milioane euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 996.000 de lei (peste 214.500 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de aproximativ 2,9 milioane lei (peste 623.000 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 62.300 de lei (aprox. 13.400 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 508.000 lei (peste 109.000 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 125.000 de lei (aprox. 27.000 de euro).

Câștiguri LOTO

La tragerea principala Joker de duminica, 16 septembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 79.111,86 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti si a fost completat cu 7 variante la Joker si o varianta la Noroc Plus.

La Loto 6/49, la tragerea principala de duminica, 16 septembrie, s-au inregistrat la categoria a II-a doua castiguri a cate 77.803,20 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agentie din Petrosani si a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/46 iar cel de-al doilea a fost jucat la o agentie din Bucuresti si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

Rezultate loto 20 septembrie 2018