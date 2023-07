Rezultate Loto 9 iulie 2023. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele la extragerile loto de duminică, 9 iulie 2023, au fost afișate. Află de pe a1.ro numerele câștigătoare la toate categoriile de joc ale Loteriei Române, Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus, de azi. Reportul tragerilor de azi, duminică, este unul spectaculos.

Rezultate Loto 9 iulie 2023. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. | Shutterstock.com

În fiecare săptămână, Loteria Română organizează extrageri loto în zilele de joi și duminică la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este unul spectaculos.

Rămâi pe a1.ro pentru a afla numerele norocoase la extragerile Loto din 9 iulie 2023. Rezultatele vor fi afișate în timp real, când au loc extragerile.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi, 9 iulie 2023, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Acestea sunt afișate în continuarea articolului.

Rezultate Loto din 9 iulie 2023 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Loteria Română a extras numerele câștigătoare la tragerile de duminică. Iată care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de azi, 9 iulie 2023 .

Extragerea Loto 9 iulie 2023: rezultate și numere câștigătoare

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Joker:

Tragerile loto speciale ale verii

Loto 6/49 (100.000 RON):

Joker (50.000 RON):

Loto 5/40 – (25.000 RON):

Report Loto la tragerile de joi, 9 iulie 2023, la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 1,58 milioane de lei (peste 320.300 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,75 milioane de lei (peste 1,36 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 7,52 milioane de lei (peste 1,52 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 98.900 de lei (peste 19.900 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 92.500 de lei (peste 18.700 de euro).

La Loto 5/40 este în joc la categoria I un report în valoare de aproximativ 579.000 de lei (aproximativ 117.000 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 77.600 de lei (peste 15.600 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 59.000 de lei (peste 11.900 de euro).

Când a fost câștigat ultimul premiu la Loto

Bucureșteancaa câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto România. Femeia are în jur de 40 de ani și a transmis un mesaj pentru românii pasionați de loto. Românca a câștigat 10,10 milioane de euro la Loto și și-a ridicat premiul la câteva ore după anunțul câștigului. Femeia din București a povestit că d ela 20 e ani joacă la loto ocazional.

Aceasta este de parere ca banii castigati trebuie investiti, așa că femeia nu va cheltui marele premiu, ci va face o investiție.

Femeia i-a sfătuit pe români să joace la loto și să insiste până când norocul le va surâde.

„Cred în șansa tuturor de a câștiga! Așa cum am crezut și în șansa mea! Jucați, insistați și atunci când doriți să renunțați tot mai continuați să jucați, pentru că soarele va ieși și pe strada dumneavoastră! Așa am procedat și eu și am reușit!", este mesajul pe care câștigătoarea îl transmite tuturor jucătorilor la loto, potrivit loto.ro.