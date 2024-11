Rezultate Loto azi, 31 octombrie 2024. Report în valoare de peste 43,42 milioane de lei după extragerile de joi

Loteria Română a organizat joi, 31 octombrie 2024, noi extrageri Loto, iar rezultatele au fost afișate pe a1.ro. Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de duminică, 3 noiembrie 2024, este în valoare de peste 43,42 milioane de lei la Loto 6/49.

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este unul de ordinul zecilor de milioane de lei.

Loteria Română a pus în joc câștiguri spectaculoase. Așadar, joi, au fost acordate peste peste 15.200 de castiguri in valoare totala de peste 1,41 milioane de lei. Următoarele extrageri Loto vor avea loc duminică, 3 noiembrie 2024

Pentru tragerile de data viitoare este pus în joc un report în valoare de peste 43,42 milioane de lei la Loto 6/49, după extragerile de joi.

Report extrageri loto, azi, 31 octombrie 2024. Sumele puse în joc pentru duminică la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc

Duminica, 3 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 31 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 15.200 de castiguri in valoare totala de peste 1,41 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 43,42 milioane de lei (peste 8,72 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 11,09 milioane lei (peste 2,22 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,68 milioane de lei (peste 538.800 de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 31.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 653.400 de lei (peste 131.300 de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 28.500 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 33.400 de lei.

Rezultatele loto azi, joi, 31 octombrie 2024: Numerele câștigătoare la extragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Rezultate Loto la Joker: 14, 30, 38, 44, 2 + 2

Rezultate Loto la Noroc Plus: 7 8 5 4 8 3

Rezultate Loto la Super Noroc: 6 2 7 1 9 4

Rezultate Loto la Noroc: 5 1 2 8 6 4 7

Rezultate la Loto 5 din 40: 22, 29, 10, 21, 6, 27

Rezultate la Loto 6 din 49: 36, 45, 38, 30, 18, 31

Ce câștiguri s-au întregistrat la tragerile loto de joi, 31 octombrie 2024

La tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 127.422,54 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Horezu.

La tragerea Noroc Plus s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 38.536,16 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Satu Mare.

