Rezultatele Loto duminică, 21 aprilie 2024. Câștiguri la Joker și Loto 6/49. Ce report e în joc pentru extragerile de joi

Loteria Română a anunțat sumele puse în joc pentru extragerile de joi, 25 aprilie 2024, după ce duminică, 21 aprilie, au fost câștigate mai multe premii la categoriile Joker și Loto 6/49.

La tragerea Joker de duminică, 21 aprilie, la categoria a III-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 55.219,96 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Brașov.

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 21 aprilie, la categoria a II-a s-au înregistrat cinci câștiguri în valoare de 53.770,20 lei. Patru dintre biletele norocoase au fost jucate pe aplicația mobilă AmParcat.ro și un bilet a fost jucat la o agenție din București – Sectorul 6.

Citește și: Rezultate Loto azi, 21 aprilie 2024. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele Loto de azi, duminică, 18 aprilie 2024: numerele câștigătoare Loto la extragerile Loteriei Române

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 18.04.2024 în rândurile următoare. Succes!:

Rezultate Loto la 5/45 Joker: 26 14 11 1 12 + 18

Rezultate Loto la Noroc Plus: 176314

Rezultate la Loto 5 din 40: 9 19 2 14 30 25

Rezultate Loto la Super Noroc: 341670

Rezultate Loto la Noroc: 5582379

Rezultate la Loto 6 din 49: 47 17 28 29 26 40

Citește și: Google a lansat un doodle nou pe 19 aprilie 2024. Unde e vizibil și ce eveniment marchează ilustrația

Rezultatele Loto duminică, 21 aprilie 2024. Ce report pune în joc Loteria Română pentru extragerile de joi

Joi, 25 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 21 aprilie, Loteria Romana a acordat peste 20.100 de castiguri in valoare totala de peste 1,54 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 473.300 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,25 milioane de lei (peste 1,85 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,42 milioane de lei (peste 487.700 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de peste 341.200 de lei (peste 68.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 199.300 de lei (peste 40.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 184.700 de lei (peste 37.100 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 37.600 de lei.