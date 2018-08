Rică Răducanu, noi detalii despre hoții care l-au jefuit: „Nu mai pot să dorm, nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva!”

Rică Răducanu a trecut prin momente dificile. A fost prădat de hoți și nu-și mai poate reveni, conform mărturisirilor făcute la Antena 3.

„Sunt pe Stadionul Giulești, vreau să mă mai liniștesc. Eu am o casă la mare, de 30 de ani. Acum am fost, am văzut meciul, m-am culcat. La 4.00, m-am trezit și nu mai găseam nimic. La 6.00, m-am trezit și voiam să iau telefonul din priză și nu mai era. Toate actele, cardurile, banii, s-au dus. Poliția a venit imediat. Au luat toate amprentele. Sunt supărat, nu mai pot să dorm, nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva și eu știu că lumea mă iubește. Eu aș vrea să îl văd pe băiatul ăsta care m-a jefuit”, a spus Rică Raducanu, pentru Antena 3.

Hoții au intrat în apartamentul lui din Mangalia în timp ce marele sportiv dormea. S-au cățărat pe un aparat de aer condiționat, au intrat pe balcon și i-au furat cardurile și telefoanele.