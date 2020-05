Revoltător! Românilor care intră în țară li se cer, la graniță, sute de euro pentru a fi duși în județele de domiciliu, pentru izolare

Oamenii care trec frontiera pe jos nu au prea multe opțiuni de a ajunge acasă

El a precizat că acei români care nu au transport asigurat de la graniţă sunt dintre cei întorşi din străinătate şi care trec frontiera pe jos.

"În ultimele 24 de ore am avut în jur de 1.400 de persoane care au intrat în ţară pe jos, pe la Nădlac I, iar în ziua precedentă am avut aproape 2.000. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o hotărâre care a reglementat transportul acestor oameni în starea de alertă. Ei pot să plece acasă cu mijloace de transport proprii, adică să vină o rudă sau o cunoştinţă să îi ia de la graniţă, cu mijloace de transport puse la dispoziţie de autorităţile locale contra cost, pentru că am lăsat în continuare în circulaţie acele autobuze folosite pentru transportul spre centrele de carantină în starea de urgenţă, dar mai pot contracta, închiria legal mijloace de transport", a spus prefectul.

