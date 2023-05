Rugăciunea pe care Arsenie Boca o rostea în fiecare seară. Se spune că este cea mai puternică rugă pentru credincioși

Se spune că rugăciunea ne aduce mai aproape de Dumnezeu și reprezintă o modalitate de a ne exprima dragostea față de El, de a ne mărturisi păcatele și de cere ajutor din partea divinității.

Rugăciunea puternică pe care Arsenie Boca o rostea în fiecare seară

Practic, rugăciunea este comunicarea cu Dumnezeu, fie prin gând sau cuvinte rostite sau scrise. Există o rugăciune specială despre care se spune că era rostită în fiecare seară de către Arsenie Boca, pe care părintele a lăsat-o pe mai departe enoriașilor.

Părintele Arsenie Boca a lăsat creștinilor rugăciunea pentru iertare şi mulţumire de sine. Cei cu sufletul încărcat pot rosti această rugă atunci când se simt înconjurați de evenimente neagtive sau când simt că au căzut în păcat și cer izbăvirea. Sau chiar și atunci când își doresc un semn divin.

Rugăciunea era rostită în fiecare seară de către Arsenie Boca și se spune despre aceasta că este cea mai puternică rugăciune care poate fi spusă de către creștini. Cei cu credință în Dumnezeu găsesc adesea alinare și pacea sufletească după ce rostesc ruga respectivă, care adâncește credința și legătura cu divinitatea. Important este ca aceasta să fie rostită din suflet, multă credință și pietate.

„Dumnezeule veșnice și Împărate a toată făptură, Cel ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi. Cu lucrul, cu cuvântul, cu gândirea, și curățește,

Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului.

Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, că sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac Preasfantului Tău nume, în toate zilele vieții mele. Și-mi ajută cu Harul Tău să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup.”

Rugăciunea specială rostită de Arsenia Boca. Cum se închina cel supranumit Sfântul Ardealului

La mormântul lui Arsenie Boca de la Mănăstirea Prislop ajung zilnic sute de credincioși pentru a cere ajutorul duhovnicului. În timpul vieții, acesta îi îndemna pe oameni să se roage, învățându-i despre modul în care rugile trebuie să fie rostite.

„Iartă-mă, Doamne :

- pentru tot ce puteam să văd și nu am văzut!

- pentru tot ce puteam să aud și nu am auzit!

- pentru tot ce puteam să simt și nu am simțit!

- pentru tot ce aș fi putut să înțeleg și nu am înțeles!

- pentru tot ce puteam să conștientizez și nu am conștientizat!

- pentru iertarea pe care aș fi putut să o dau și nu am dat-o!

- pentru bucuria pe care aș fi putut să o trăiesc și nu am trăit-o!

- pentru Lumina pe care aș fi putut să o primesc și nu am primit-o!

- pentru viața pe care aș fi putut să o ocrotesc și nu am ocrotit-o!

- pentru visele pe care mi le-aș fi putut împlini și nu le-am împlinit!

- pentru necunoscutul în care aș fi putut să pășesc și din teama, nu am îndrăznit să pășesc!

- pentru iubirea pe care aș fi putut să o exprim și nu am exprimat-o!

- pentru tot ce puteam să creez bun și frumos și nu am creat pentru gloria Ta, Doamne și a Împărăției Tale Divine!

Pentru tot ce știu și nu știu că am greșit, pe Tine, Doamne, care ești Mila și Iubirea infinită, Te rog, iartă-mă și mă îmbracă cu nesfârșita Ta Iubire și Lumină!

Îți mulțumesc, Doamne:

- pentru toată frumusețea pe care am văzut-o izvorând din Tine !

- pentru muzica tăcută a Inimii Tale, pe care mi-ai dezvăluit-o auzului!

- pentru tot ce am simțit bun și minunat în viata mea!

- pentru tot ce prin harul Tău am înțeles!

- pentru lumina pe care am sorbit-o în adâncul meu!

- pentru iertarea pe care dăruind-o, am dobândit pace!

- pentru bucuria fiecărei clipe trăite în Tine, Doamne!

- pentru toate cadourile spirituale care mi-au îmbogățit ființa!

- pentru viata mea, care e a Ta, o mică parte a simfoniei existenței!

- pentru visele care au prins formă prin armonia iubirii Tale pentru mine!

- pentru necunoscutul în care am pășit plin de curaj, regăsindu-Te!

- pentru iubirea copleșitoare cu care mă dezmierzi clipă de clipă!

- pentru tot ce am creat prin Tine bun și frumos, aducând cu umilință laudă Împărăției Tale divine!

Dumnezeu, Tatăl nostru, plimbându-se prin casa mea îmi va lua toate grijile și va vindeca toate bolile mele și ale familiei mele în Numele lui Iisus,

Amin!".

