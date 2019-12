Sală de festivităţi sau capelă mortuară! Un cămin cultural din Constanța se schimbă în funcție de necesitate! „Se fac nunți, botezuri, se țin morții”

Situaţia tragicomică are o explicaţie. Comuna este alcătuită din două sate, însă doar unul are o casă mortuară. În celălalt, capela nu are aviz de la Direcţia de Sănătate Publică.

Aşa că primarul a găsit o soluţie. Morţii sunt depuşi la căminul cultural. Acolo unde copiii primesc darurile de la Moş Crăciun. Localnicii cred că cea mai bună soluţie ar fi fost să depună sicriele în biserică.

Un lucru e cert, până ce casa mortuară va primi toate avizele, localnicii îşi vor conduce morţii pe ultimul drum tot din căminul cultural.