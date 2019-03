Bărbat sancționat de Poliție cu 1.000 de lei pentru că a murdărit carosabilul cu noroiul din stradă: "E vina mea că-s gropi?"

Omul a primit înștiințare la adresa de domiciliu și a contestat imediat procesul verbal. Mai mult, acesta susține că a suferit un atac de panică atunci când a aflat că trebuie să plătească 1.000 de lei.

"După ce am citit adresa primită, am suferit un atac de panică, deoarece, pur şi simplu nu ştiam despre ce este vorba, despre ce fapta contravenţională se face vorbire că am săvârşit la data de 03.02.2019, nefiind oprit în acea zi de niciun organ de poliţie, locală sau de municipiu, ştiind doar că, în acea zi fusesem la cumpărături. Sunt o persoană care conduce prudent, port întotdeauna centura de siguranţă şi nu depăşesc limita legală de viteză”, a declarat bărbatul pentru Adevărul.