Șapte persoane au fost arestate după ce au furat un vas de toaletă. Care a fost motivul pentru care au recurs la acest gest bizar

Șapte persoane au fost arestate în Marea Britanie, după ce 7 persoane au furat un vas de toaletă dintr-o baie privată. Ce s-a întâmplat și de ce au recurs la un asemenea gest bizar.

Polițiștii din Marea Britanie cred că au făcut o descoperire într-o anchetă cu privire la dispariția din anul 2019 al unei toalete de aur de 6 milioane de dolari.

Șapte persoane au fost arestate după ce polițiștii din Marea Britanie au identificat cine au fost hoții. Cât costa obiectul sanitar

Șapte persoane au fost arestate după ce au furat în anul 2019 un vas de toaletă din aur, în valoare de 6 milioane de dolari. O femeie și șase bărbați au fost identificați ca fiind hoții bunului.

Aceștia au fost arestați sub suspiciunea că au manipulat bunuri furate sau au conspirat pentru a sparge sau să comită jaf. Cu toate acestea, vasul de toaletă din aur nu este nici până în momentul de față de găsit, chiar dacă au fost arestate șapte persoane. Anchetatorii se tem că toaleta de 6 milioane de dolari, numită „America” a fost topită anterior, iar în urma procesului, aurul să fi fost deja vândut.

Motivul bizar pentru care o femeie a vrut divorțul la doar o zi de la nuntă. Ce i-a făcut soțul la petrecere

Femeia a povestit că au stabilit împreună o singură regulă, pe care bărbatul a decis să nu o mai respecte. Nu dorea ca, atunci când tortul vine, să se murdărească reciproc. Mirele, euforic, a uitat complet și a făcut un gest extrem. A apucat-o de cap și a împins-o cu fața în prăjitură.

”M-am căsătorit chiar înainte de Crăciun și sper să fiu divorțată până la sfârșitul lunii ianuarie. Nu mi-a dorit cu disperare să mă căsătoresc, dar nu m-am apus. Așa că, atunci când iubitul meu m-a cerut în căsătorie în 2020, am decis să facem asta. Fiecare ne-am asumat aproximativ jumătate din responsabilitatea organizării nunții, dar cred că am fost rezonabilă în ceea ce privește compromisul atunci când își dorea ceva.

Singura mea regulă de care am ținut cu tărie a fost să nu-mi pună tort pe față. Fiind un om rezonabil, care mă cunoaște bine, nu a făcut-o. În schimb, m-a prins de ceafă și m-a împins. A fost premeditat și el avea o grămadă de torturi de rezervă.”, a povestit femeia pentru o revistă.

Îngrozită și stânjenită de ceea ce s-a întâmplat, mireasa i-a spus noului soț că a ”terminat-o” cu el, dar de atunci primește apeluri de la membrii familiei care îi transmit că greșește.

”Am plecat. A doua zi i-am spus că am terminat. Continui să fiu de acord cu asta. Chestia este că de sărbători toată lumea s-a adunat să-mi spună că ar trebui să-i dau o a doua șansă. Ei spun că reacționez exagerat din cauza problemelor mele, pentru că sunt claustrofobă după un accident de mașină, și am intrat în panică când am fost împinsă cu fața în tort și ținută acolo. Îmi tot spun că îl iubesc, chiar dacă acum nu simt deloc asta, că el mă iubește, iar asta înseamnă să nu renunț la primul obstacol.”, a mai adăugat mireasa, conform Mirror.

După ce povestea a ajuns pe Reddit, internauții au spus că a fost vorba despre o umilință și i-au dat dreptate femeii.