"Cineva încearcă să înfurie populația!" Scenariu lansat de Ion Cristoiu: Caseta Colectiv, o uriașă diversiune

”Cele trei evenimente definesc o campanie electorală unică. În același timp este o activitate uriașă în subteran. E o perioadă în care în toate țările lumii nu e nicio legătură cu democrația. Caseta care a fost lăsată într-un sertar și a fost dată așa brusc. Este o uriașă diversiune. Cum l-a publicat nu mă interesează. Întrebarea este ce e cu această filmare? Am înțeles că a fost făcută oficial. Cel care a filmat trebuia să dea caseta la camera de probe. Putea scoasă oficial. Normal era ca Parchetul să se intereseze dacă mai sunt și alte înregistrări. Mai întreb cum a stat patru ani și a apărut deodată. Eu văd mult mai complicată această operațiune. Lovește și la Ponta și la Raed Arafat”, a spus Ion Cristoiu la Antena 3.

Raed Arafat, noi declarații despre imaginile surprinse în noaptea tragediei de la Colectiv:

"Nu am știut de acest film, nu am ascuns filmul și nu am dat dispoziție să fie ascuns acest film. Arată câteva secvențe. Nu arată per ansamblu toată intervenția. Mai mult decât atât, acest film prinde primele momente – momentul în care nu toate echipajele sosiseră, nu erau multe tărgi. Dar nu arată locul unde erau duși răniții și unde au fost tratați – departe de locul unde se filma, a mai punctat acesta", a spus și Raed Arafat.