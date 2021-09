SEBASTIAN GROSU - TARE CA PIATRA

Când nu se află în showroom, printre echipamente și motociclete, caută adrenalina pe diferite trasee, fie că sunt de downhill, fie iarna participând la competiții de ski alpin. S-a afirmat în zona de downhill de foarte mic, participând la competiții de profil importante, unde a fost o prezență extrem de activă până varsta de la 20 de ani, și unde a cucerit multiple podiumuri. De ceva vreme, acordă un interes deosebit zonei enduro, de care s-a îndrăgostit iremediabil.

MULTIPLU CAMPION LA DOWNHILL

După 3 ani de pauză, Sebi s-a hotarât să înfrunte o nouă provocare: concursul de downhill ”TARE CA PIATRA”, organizat în weekend, la Piatra-Neamț. La categoria Elite, Sebi Grosu s-a clasat pe locul 4, „un loc corect” din punctul său de vedere, pentru că „a lipsit antrenamentul”, el având la dispoziție doar două zile pentru a se antrena: ”Perioada mea de glorie a început la o vârstă foarte fragedă, cam pe la 9 ani. Vărul meu a fost cel care mi-a însuflat acest drog, el m-a dus la concursuri, el mi-a luat prima bicicletă de downhill. La primul concurs, la 9 ani, am bătut 13 concurenți, iar de atunci, am mers linie, am devenit cel mai bun din țară. Cea mai importantă competiție la care am participat a fost CUPA MONDIALĂ de DOWNHILL ”Val di Sole” - Italia. Ulterior, am renunțat”.

S-A INDRĂGOSTIT DE HARD ENDURO

Și cum viața îți oferă multe surprize, surpriza pentru Sebastian a venit în weekend când, luat pe sus de prieteni, și-a luat inima în dinți și a mers la ”TARE CA PIATRA”. Traseul de la Cozla este unul dintre cele mai vechi trasee de downhill din România, foarte distractiv, prietenos cu amatorii, dar și foarte tehnic pe alocuri. La ediția TARE CA PIATRA din acest an s-au înscris 160 de concurenți, în următoarele categorii de concurs: Copii (10-14), Juniori (15-18), Elite (19-29), Masters (>30), Feminin și Hardtail (Open). ”În weekend am decis să îmi dau o nouă provocare și să particip la o compeție pe care am câștigat-o de cinci ori, cu ani în urmă. Locul IV a fost unul meritat, zic eu, după toți anii de pauză. Dar mi-am propus ca obiectiv pentru următoarea perioadă să-mi recâștig locul pe podium. Următoarea competiție va fi curând - CAMPIONATUL NAȚIONAL DE DOWNHIIL, de la Cheile Grădiștei, din 25 septembrie. În ultimii ani, mi-am descoperit o nouă pasiune, hard enduro. Datorită experienței în downhill, am ajuns ca, în mai puțin de cinci ediții, să fiu în primii cinci la clasa HOBBY. Drept pentru care, m-am aruncat în luptă la clasa EXPERȚI. Am planuri mari în ceea ce privesc competițiile viitoare.”

Sebastian nu este singurul pasionat de adrenalină din echipa ATVRom, sportul extrem trecând prin venele tuturor, devenind un stil stil de viață.