Sicriul cu trupul neînsuflețit al Ronei Hartner a ajuns în România. Când va avea loc înmormântarea îndrăgitei actrițe

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Ronei Hartner a ajuns în România miercuri, 29 noiembrie, și a fost depus la capela Cimitirului Bellu. Iată când va fi îngropată îndrăgita actriță de film și cântăreață!

Rona Hartner și-a dat ultima suflare pe un pat de spital din Franța, Toulon, după o lungă luptă cu cancerul. Ani la rând, a ținut piept bolii și a urmat tratamente puternice, însă boala nu s-a lăsat nici ea bătută. Cancerul a recidivat, chiar când actrița credea că a scăpat.

Citește și: Ce se va întâmpla cu fiica minoră a Ronei Hartner. Tatăl fetei ar fi încercat să reia legătura cu ea, însă s-a lovit de un refuz

Când va fi îngropată îndrăgita Rona Hartner. Trupul neînsuflețit al artistei a fost depus la capela Cimitirului Bellu

Rona Hartner s-a stins din viață pe 23 noiembrie 2023, la 50 de ani, după o lungă suferință. Sicriul cu trupul neînsuflețit al îndrăgitei actrițe și cântărețe va rămâne la capela Cimitirului Bellu până vineri, 1 decembrie, ora 12:00, atunci când va avea loc slujba de înmormântare.

Rona Hartner va fi îngropată alături de ceilalți membri ai familiei sale, înmormântați la Cimitirul Bellu, acolo unde chiar ea și-a cumpărat loc de veci, imediat după ce au reapărut problemele de sănătate, potrivit Spynews.

Sora ei, Rinda Hartner, s-a ocupat de toate pregătirile pentru înmormântare. Zilele trecute, aceasta a organizat și un priveghi în Franța, acolo unde prietenii și apropiații au mers să își ia rămas-bun de la regretata actriță și cântăreață.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe sicriul cu trupul neînsuflețit al Ronei Hartner au fost așezate mai multe fotografii cu actrița, care o surprind așa cum și-a obișnuit publicul de-a lungul vieții: senină și plină de umor.

Sora Ronei Hartner a oferit și câteva declarații emoționante despre artista care a plecat mult prea repede dintre noi. Cea mai mare dorință a Rindei este ca Rona să rămână în amintirea oamenilor așa cum au cunoscut-o: mereu cu zâmbetul pe buze și cu poftă de viață.

„Păstrați-o în memorie pe Rona așa cum era, cu sufletul ei bun și cu poftă de viață! Dacă fiecare om ar putea să fie un pic mai bun, poate că s-ar mai îmbunătăți și restul lumii.”, a spus Rinda Hartner pentru Antena 3.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Rona Hartner, o artistă versatilă cu o viață de film. Cum a devenit cunoscută regretata vedeta care a cucerit inimile francezilor

Cum au fost ultimele clipe ale Ronei Hartner, conform surorii ei

În ultimele sale clipe de viață, îndrăgita actriță a avut zâmbetul pe buze, așa cum ne-a obișnuit. Sora sa, Rinda, a povestit cum s-a stins Rona.

„Într-adevăr, este foarte greu pentru noi, pentru mama mai ales, care nu acceptă încă că și-a pierdut unul dintre copii. Eu am avut șansa să fiu în ultimele clipe cu ea, am ajuns direct din Canada la spital, am stat cu ea toată noaptea. Suferința ei era calmată de medicamente. După ce au venit cadrele medicale să schimbe medicamentele, eu am mers să iau o cafea și m-am întors la ea apoi, am stat de vorba și, la un moment dat, am văzut deodată că i s-a luminat fața și a zâmbit cu zâmbetul ei pe care îl avea tot timpul. Am întrebat-o pe cine vede. Atunci a și plecat.”, a declarat Rinda Hartner, sora Ronei Hartner, în cadrul unei emisiuni TV, conform Spynews.

Rinda crede că Rona Hartner zâmbea, pentru că l-a văzut pe Iisus Hristos. Sora vedetei a mărturisit că aceasta era o persoană foarte credincioasă.

De altfel, în ultimele sale live-uri, Rona Hartner apare cu o icoană pe piept și nu o dată a vorbit despre credința sa puternică.

„Rona era foarte credincioasă. Cred că probabil și atât era acolo, dar cred că l-a văzut pe Iisus. Nu sunt în locul ei, dar avea un zâmbet și s-a luminat toată la față. Fața ei era liniștită, a plecat cu zâmbetul pe buze.”, a mai dezvăluit sora Ronei Hartner.