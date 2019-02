A murit copila de 11 ani, căzută din microbuzul școlar, după ce ușa din spate s-ar fi deschis în mers

Update: A murit fetiţa de 11 ani a căzut dintr-un microbuz aflat în mers. Incidentul a avut loc într-un cartier din Zalău.

ȘOFERUL NU A OBSERVAT

Evenimentul a avut loc în zona Astralis din Zalău, după ce uşa din spate a unui microbuz s-a deschis în mers, iar fetiţa a căzut, lovindu-se cu capul de asfalt.

Şoferul nu a observat, însă copiii au început să strige către şofer, iar acesta a tras pe dreapta şi a sunat la 112, scrie observator.tv.

POLIȚIȘTII SPUN CĂ ESTE VINA ȘOFERULUI

Conform polițiștilor din Zalău: „În data de 19.02.2019, ora 14:37, pe Bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Zalau, un bărbat de 57 ani, din Zalău, in timp ce conducea microbuz transport persoane, cursa regulata, nu a asigurat inchiderea usilor din spate, moment în care o minora, pasagera in microbuz, s-a dezechilibrat si a cazut in spatele microbuzului, pe partea carosabila"

Vom reveni cu informații.