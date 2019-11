Soțul femeii moarte în urma deratizării din blocul de la Timișoara, declarații sfâșietoare: ”Medicii s-au gândit că soția a încercat să se sinucidă!”

Astfel, în cadrul unui interviu, bărbatul a mărturisit că medicii au crezut că soția lui a încercat să se sinucidă după moartea copilului.

”Medicii de aici s-au gândit la altă variantă, că dacă copilul a decedat primul, s-au gândit că soția a luat ceva, că s-a pierdut cu firea, ca să se omoare și ea. Când am spus că și mie mi-e rău, de abia atunci au realizat că ceva nu e în regulă de acolo de la bloc. Acum mă simt mai bine, dar în suflet nu mă simt așa bine”, a dezvăluit Teodor Ion Bota, potrivit Digi24.

Stare de urgență în Timișoara! Cel puțin trei morți după o acțiune de dezinsecție în bloc: Un bebeluș de zece zile, printre victime

De asemenea, el a povestit și cum a început drama din viața lui, mărturisind că atât soția, cât și copilul au prezentat aceleași simptome. ”Sâmbătă dimineață, după ce a plecat soția la serviciu, copilul s-a simțit rău. M-am dus la urgențe acolo la noi și domnul doctor care a fost de gardă i-a făcut un consult. Mi-o dat o rețetă. Tot așa s-a simțit. Am telefon după salvare, a venit de la Luis Țurcanu. L-am dus la spital a doua oară. Acolo jos cât am stat mi-au spus că are diabet. L-a mutat la terapie intensivă, acolo a rămas mama cu el”, spune bărbatul.