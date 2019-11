Studenţii îşi pot decora camerele de cămin după bunul plac! Cum vor fi premiați câștigătorii

"Fă Rai din cei ai", asta spune un vechi proverb, iar studenții Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași care stau în camerele căminelor studențești din Tudor Vladimirescu au pus în practică zicală.

Deși coșmarul fiecărui student este acela de a avea parte de un control în camera, zilele acestea unii stundenti chiar așteaptă cu nerăbdare să le fie verificate camerele. Iar asta pentru că și-au dat interesul pentru a-și aranja, decora și amenaja camerele cât de bine au putut pentru a participa la un concurs organizat de administrația căminelor de la UTI Iași. Anul acesta 29 de echipe/camere s-au înscris la concursul "Cea mai tare camera de cămin din Tudor". Camera cea mai faină va fi desemnată pe 19 noiembrie, iar câștigătorii vor beneficia de gratuitate în cămin până la sfârșitul anului universitar.

Între timp însă studenții pot fi susținuți prin like uri pe Facebook la pozele cu camerele înscrise. Mai ales că unele camere, dacă nu am ști că sunt de la cămin, am avea tendința să credem că e de printr-un hotel tematic de peste granițe. Studenții au făcut din sticle goale decorațiuni, au văruit pereții cum au simțit, au vopsit dulapurile vechi în așa fel încât par noi și chiar foarte inedite și cu o simplă draperie cu model frumos au schimbat total aspectulaspectul camerei.