Studenții nu vor mai avea gratuitate totală la transportul cu trenul. Premierul Florin Cîțu: „Nu văd aici un capăt de ţară”

„Am văzut că a fost prezentată şi informaţia pe care am furnizat-o referitoare la gratuitatea pentru studenţi într-un mod care nu este conform cu ceea ce am discutat noi. Se va menţine gratuitatea pentru studenţi, dar se va menţine pe ruta dintre localitatea de domiciliu şi localitatea în care îşi efectuează studiile. Nu se renunţă la gratuitatea pentru transportul către facultate şi de la facultate către casă. De asemenea, evident că vor beneficia de nişte reduceri ale cuantumului călătoriilor de care au beneficiat. Din păcate, a fost transmisă public informaţia, poate nici eu nu am fost destul de clar, dar nu înseamnă că nu permitem în continuare deplasarea către facultate. Există o propunere prin care să se revină la vechiul sistem în care să se deconteze un anumit număr de călătorii care sunt efectuate cu scopul deplasării în localitatea în care îşi efectuează studiile studenţii şi nu sistemul de gratuitate totală care a fost introdus de PSD”, a declarat Ludovic Orban, potrivit news.ro.

Proteste ale studenților împotriva limitării gratuității transportului cu trenul

Studenții și elevii au protestat joi împotriva limitării gratuității la tren. Mai mulți tineri au ieșit în fața Guvernului și au scandat ”Florin Cîţu să ne vadă, facem orele în stradă”, sau „Fără transport, avem viitorul mort”.

„În aceste momente, suntem în fața Guvernului României, alături de colegii noștri de la ANOSR, pentru a aduce în atenția publică problematica subfinanțării educației, care va avea repercusiuni precum înlăturarea gratuității transportului pentru studenți și elevi. Este necesar să conștientizăm cu toții importanța investițiilor în sectorul de învățământ, care sunt, fără doar și poate, pași elementari în dezvoltarea României”, se arată pe pagina de Facebook a Consiliului Național al Elevilor.

