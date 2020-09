Tatăl Mădălinei Manole și-a reîntâlnit, în sfărșit, fiica. Ion Manole pierdut lupta cu boala

Nu am luat eu legatura cu spitalul din Focsani, cei de aici au sunat la distributie. Iar cei de aici le-au zis ca este un loc liber. E foarte greu. Sper sa nu se agraveze starea lui de sanatate, dar deocamdata mi s-a spus ca este destul de bine, dar ii trebuie de urgenta Terapie Intensiva. Iar dansii de la Spitalul judetean au zis sa mai asteptam putin. (…).

Ieri dimineata (n.r.: miercuri dimineata) a aflat, cand l-am dus cu salvarea de urgenta. Eu am iesit din spital vinerea trecuta, dupa ce am stat 12 zile cu o forma mai usoara de COVID. Mi-e teama pentru ca am vazut ce se intampla cu oameni de varsta lui, dar stiu ca este puternic si va depasi faza asta. Ma gandesc la cei care mi-au bagat sora in groapa, care au bagat-o si pe mama si care vor sa il bage si pe el si s-ar bucura. Dar nu mor caii, cand vor cainii”, povestea fiul acestuia conform Capital.