”Țeapa” din benzinărie care a ajuns virală. Un bărbat a observat că pompa îl taxa, deși ”alimenta” cu aer în loc de motorină

Bărbatul a vrut să alimenteze și a observat că o pompă de combustibil funcţiona în continuare, cu toate că rezervorul corespunzător era gol, şi contoriza costul aşa-zisei cantităţi de combustibil livrate, ca şi când ar fi fost distribuită în mod real.

Când a observat că nu e nici urmă de combustibil, acesta a început să filmeze și a alertat autoritățile. În filmare se vede cum suma continuă să crească în timp ce bărbatul apasă clapa pistolului de alimentare.

"Ia uitați cum se alimentează un camion cu aer! Ia uite la PECO cum se fură motorina! Vii la PECO să alimentezi și .. ia să vedem, înregistrează?

Ia uitați, mă! Ia ziceți, mă fraților! Veniți și alimentați! E bun nu?", spune acesta în videoclipul care a ajuns viral pe rețelele sociale.

Cum a observat bărbatul că pompa nu livra combustibil

”Am plecat într-o cursă și am ajuns la o benzinărie, care nu face parte dintr-un lanț cunoscut, la ieșire din Găești, chiar lângă autostradă. Am tras tirul lângă pompa de motorină și am început să alimentez.

În timp ce vorbeam la telefon, din cauza vibrațiilor de la pompă, am observat că pistolul a ieșit din rezervor și că scotea aer. Am mai verificat o dată și am realizat că pompa înregistra că alimentez cu motorină deși, repet scotea doar aer”, a declarat șoferul pentru Observatorul Prahovean.

Bărbatul a subliniat faptul că a mers să ceară socoteală angajaților, însă s-a lovit de nepăsarea lor. În cele din urmă, a reușit să vorbească cu șefa stației de carburanți, care i-a spus că este vorba de o defecțiune tehnică și că nu trebuie să plătească nimic.

”Sunt șofer profesionist de 17 ani, dar așa ceva nu mi s-a întâmplat. Vă dați seama că, dacă nu eram atent, eu rămâneam fără motorină în scurt timp după ce plecam de la benzinărie? Cel pentru care lucrez ar fi crezut că am furat eu carburantul, corect? Cum să-i explic că, de fapt, am alimentat cu..aer?! În plus, dacă remorca frigorifică ar fi rămas fără combustibil mi s-ar fi stricat marfa, iar paguba ar fi fost uriașă” a mai spus prahoveanul.

