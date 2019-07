Titularizarea, eșec total și la case mari. Cum a ratat-o ministrul Sportului, de două ori la rând, cu 2, 75 și 5, 25

Examenul de Titularizare 2019 este susținut azi, 17 iulie 2019, de peste 30. 000 de profesori. Istoria ne învață că, în fiecare an, Titularizarea este o corvoadă pentru mulți dintre profesorii care vor să obțină un post pe o perioadă nedeterminată în învățământ. O spun răspicat notele mici obținute an de an, când mai mult de jumătate dintre candidați nu reușesc să ia notă o de trecere... Este și cazul actualului ministru al Tineretului și Sportului, pe nume Constantin Bogdan Matei, care, în trecut, a ratat de două ori titularizarea, cu note de 2, 75 și 5, 25. Performanța notei de trecere a venit abia la a treia încercare. De la finele lui 2018 încoace însă, el conduce destinele sportului românesc...