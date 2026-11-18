O despărțire care părea să-i fi oferit șansa unui nou început s-a transformat într-un coșmar cu un deznodământ cutremurător. După ce a fugit în Turcia pentru a scăpa de fostul iubit, o tânără fotomodelă din Rusia s-a întors la Moscova, fără să bănuiască însă că acesta îi pregătise o ultimă întâlnire. Câteva ore mai târziu, contul ei de Instagram avea să devină scena unui mesaj sinistru, publicat chiar de cel care îi luase viața.

Ce a apărut pe contul ei de Instagram a stârnit revoltă | Instagram

Dmitry Zadvornykh, în vârstă de 38 de ani, i-a luat viața iubitei lui, Anastasia Drozdova. Aceasta era model și avea doar 28 de ani. Ulterior, bărbatul s-a sinucis, dar nu înainte de a lăsa un mesaj îngrijorător.

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Ce a apărut pe contul de Instagram al Anastasiei Drozdova după deces a stârnit revoltă

O tânără rusoaică a fost înjunghiată mortal de fostul iubit abuziv, care ulterior s-a sinucis. Bărbatul avea antecedente penale. Înainte de a-și luat viața, el a publicat pe contul de Instagram al tinerei o imagine revoltătoare cu trupul neînsuflețit al acesteia, însoțit de un mesaj tulburător, potrivit New York Post.

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Anastasia Drozdova nu a mai suportat comportamentul fostului iubit, Dmitry Zadvornykh, specialist în epilare definitivă cu laser, cu care avusese o relație marcată de despărțiri și împăcări, și a pus capăt relației în luna septembrie. Inițial, femeia s-a refugiat în Turcia, înainte de a reveni la Moscova.

Sâmbătă, Dmitry Zadvornykh a pândit-o în apartamentul pe care aceasta îl închiriase și a atacat-o, înjunghiind-o de opt ori înainte de a-i tăia gâtul.

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Apoi, criminalul a folosit telefonul fostei iubite pentru a publica pe Instagram Stories o fotografie cu trupul ei fără viață, însoțită de un mesaj macabru adresat urmăritorilor acesteia:

„Ai batjocorit persoana nepotrivită și ai plătit pentru asta. Adio!” a scris Zadvornykh.

Ulterior, bărbatul s-a urcat la volan și a mers la un poligon de tir aflat la aproximativ 13 kilometri de locuința victimei, unde s-a împușcat. A murit ulterior la spital, în urma rănii provocate.

Potrivit prietenilor, Zadvornykh avusese un comportament abuziv în trecut, iar după ce s-a despărțit de el, tânăra fugise în Turcia.

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Orbit de gelozie, fostul iubit a depus chiar și o sesizare privind dispariția acesteia, înainte să afle că se întorsese la Moscova, potrivit relatării.

„Când s-a întors la Moscova, el a început să îi trimită din nou mesaje”, a declarat o prietenă a victimei.

Autoritățile au confirmat că investighează cazul ca pe o crimă. Ancheta pentru omor este în desfășurare.