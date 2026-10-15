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O tânără din București susține că a fost hărțuită în drum spre Pipera! Mărturie tulburătoare despre bărbatul care a urmărit-o

O tânără din București a postat un mesaj îngrijorător. Iată ce i s-a întâmplat în drum spre serviciu.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 11:20 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 11:20
Mărturia tulburătoare a tinerei despre bărbatul care a urmărit-o la metrou | Instagram
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O tânără din București a relatat ceea ce ar putea fi un caz de hărțuire la metrou. Aceasta a povestit întreaga întâmplare imediat după incident, fiind încă vizibil afectată.

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Mărturia tulburătoare despre bărbatul care a urmărit-o

Emily a postat pe Instagram un video care a produs o sumedenie de reacții: „Da, primul gand a fost să fac video după ce mi s-a terminat atacul de panică. Da, e foarte grav că se întamplă asta.

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Și cel mai important, omul s-a dus la o corporație în Pipera. LA CORPORAȚIE. HOW IS THIS EVEN POSSIBLE??????” a fost mesajul tinerei, care a însoțit videoul.

Tânăra povestește în clipul postat pe rețelele de socializare întreaga întâmplare. Aceasta este vizibil tulburată de situație, însă ține să împărtășească totul pentru a trage un semnal de alarmă - al câtelea în societatea românească de la începutul lui 2026?

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„10 dimineața, la Victoriei, spre Pipera. Un bărbat m-a fixat cu privirea și a început să vină după mine. Fără să fac nimic, fără să fiu despuiată. Norocul meu e că eram cu Vlad și l-am prins de mână. Și a văzut că sunt cu cineva și a continuat să vină după noi în metrou. Și ne-am dat jos la Pipera. A continuat să mă fixeze cu privirea”, a relatat tânăra tremurând.

„De ce? De ce sunteți în halul ăsta și de ce puneți femeile în pericol doar cu o privire?” a întrebat ea. „Nu înțeleg! Ce-i așa greșit la voi? Cu ce v-am greșit? Cu ce? De ce așa ceva?! Efectiv nu pot să țin telefonul în mână de cât de rău îmi tremură mâna. Sunteți ultima speță de bărbați!”

Emily a ținut să arate și felul în care era îmbrăcată, acest aspect fiind de regulă comentat de ceilalți în situațiile în care femeile sunt hărțuite. Tânăra purta pantaloni și un pulover larg.

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Cum au reacționat internauții la postarea tinerei

Reacțiile din comentarii nu au întârziat să apară. Mai mulți utilizatori de gen masculin au acuzat-o fie că exagerează, fie că este teatrală:

„Exagerezi, puteai să-l întrebi dacă vă cunoașteți și dacă vrea ceva… poate te cunoștea și voia să vb cu tine și tu fugeai de el 😂😂😂” sau „Din punct de vedere biologic, când ai un atac de panică real sau tremuri de frică, corpul ți se blochează din cauza adrenalinei. În acele momente de frică nu ai cum să gesticulezi atât de liber, controlat și fluid cu mâinile în timp ce povestești. Corpul pur și simplu nu funcționează așa când ești speriat/ă. E prea mare discrepanța asta dintre tremurat și frică, ceea ce îți dă de gol teatrul”.

De asemenea, un alt utilizator a dorit să sublinieze faptul că tânăra a generalizat, adresându-se în videoul de după întâmplarea care a tulburat-o tuturor bărbaților: „mi se pare ireal că dai de un nebun pe stradă și generalizezi că bărbații sunt niște obsedați nebuni violatori... și te adresezi bărbaților întrebându-i de ce sunt în halul ăsta... e ca și cum mă înșeală una și aș întreba: dc băi femeilor sunteți niște curve? de ce sunteți în halul ăsta? sunteți ultima speță de femei :))) e penibil sincer. îți place cum sună nu? și dacă vlad de care vorbești, nu este un copil, cred cu tărie că el este cel înspre care ar trebui să arunci cu hate:).”

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Nici comentariile sarcastice nu au lipsit: „Ferească Dumnezeu prin ce ai trecut.. ce animal e ăla că s-a uitat la tine..😓🤦🏻‍♂️”

Suținerea a venit din partea femeilor, care au înțeles teama tinerei din momentul respectiv. Unele i-au dat și sfaturi: „Spray cu piper, eu am unul de la distanță de 6-8 m îl bag în buzunar tot timpul și abia aștept să îl folosesc pe idioți ca ăștia” sau „Filmați! Puneți camera pe ei.
Vor fugi ca niște lași. Eu le mai și spun că sunt live pe FB, chiar dacă nici nu am apucat să deschide telefonul”.

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Totodată, o utilizatoare a relatat o întâmplare asemănătoare în comentarii: „Și mie mi s-a întâmplat astăzi la metrou la Victoriei cu un barbat în costum. A trecut pe lângă mine și mi s-a părut că mă privește. Apoi pe scările de la ieșire s-a nimerit să trec eu pe lângă el, nici nu m-am uitat la el, dar a început să-mi vorbească, îmi vorbea la persoana întâi și ultima replică a fost ceva legat de faptul că sunt <<mică>>. Nu știu dacă s-a referit la statura mea sau la vârsta pe care a presupus că o am, ceea ce ar fi și mai grav în condițiile în care el avea peste 45 de ani. Nu i-am răspuns, am iuțit pasul și a rămas din fericire în urmă.”

O altă tânără a povestit cum iarna trecută a fost urmărită de un bărbat dintr-o mașină.

Astfel de situații sunt din păcate frecvente și nu trebuie să uităm că în România, până la momentul actual, au fost comise de către bărbați 31 de femicide.

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