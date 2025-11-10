Radu Marinescu, ministrul Justiției, reacție după cel de-al 51-lea caz de femicid înregistrat. Ce spune despre o nouă lege

Declarația lui Radu Marinescu, ministrul Justiției, după ce a fost înregistrat al 51-lea caz de femicid.

Un bărbat și-a înjunghiat soția în plină stradă chiar sub ochii copilului de doar 2 ani. Acesta este al 51-lea caz de femicid din 2025.

Atacul care s-a soldat cu moartea tinerei mame s-a produs imediat după lăsarea întunericului. Mihaela, în vârstă de 26 de ani, a fost ucisă de soț pe 8 noiembrie 2025. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, avea un istoric de violență domenstică și a încălat de mai multe ori ordinul de protecție emis împotriva sa.

Mihaela se mutase recent la părinții săi, în județul Teleorman, împreună cu mezinul ei, în urma violenței domestice la care era supusă de soț. Cuplul mai avea doi copii, care au rămas însă în grija tatălui.

În cursul serii de sâmbătă, în timp ce mergea în vizită la o vecină, tânăra a fost atacată de soțul împotriva căruia avea ordin de protecție.

„Am auzit țipând și când am ieșit la poartă, ea efectiv era aici căzută în balta de sânge. Copilașul era lângă ea, plângea”, a relatat vecina.

Mihaela a fost înjunghiată de soțul său de 15 ori. Bărbatul și-a lăsat soția în balta de sânge și copilul plângând lângă ea și a fugit. Polițiștii l-au găsit în casa tatălui său. Acolo ar fi încercat să-și ia viața, iar acum se află în spital cu răni la gât și la mâini. Medicii i-au dat șanse minime de supraviețuire.

„Mereu o bătea, mereu o gonea. Suna mereu la poliție”, a declarat mama victimei.

Mihaela avea ordin de protecție împotriva individului, după ce a avut nevoie de 14 zile de îngrijiri medicale în urma unei bătăi. Documentul a fost emis pe 22 septembrie, iar după doar patru zile, tânăra a reclamat că bărbatul a răpit-o dintr-un parc și a violat-o. Polițiștii au deschis atunci un dosar penal.

„În urma cercetărilor efectuate împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu-Măgurele, nu au rezultat date care să conducă la dispunerea unor măsuri preventive”, a transmis purtătorul de cuvânt IPJ Teleorman, Nicoleta Iacov.

În ciuda ordinului de protecție, Mihaela a suferit nenumărate agresiuni din partea bărbatului. Acesta o amenința pe rețelele de socializare, dat fiind că nu putea să se apropie la mai puțin de 50 de metri de ea sau de casa părinților acesteia.

Din spusele agresorului, cei doi erau împreună de 8 ani.

Tatăl Mihaelei a sunat de mai multe ori la Poliție, însă a fost amendat de două ori pentru că a apelat la numărul de urgență în mod abuziv, dar și pentru tulburarea liniștii publice, după ce a aruncat cu pietre în mașina ginerelui său. Deși călăul Mihaelei încălcase atunci ordinul de protecție, acesta nu a pățit nimic. Mai mult decât atât, bărbatul l-a bătut și pe tatăl soției sale.

„Mi-a spus în felul următor că dacă continui să sun la 112, mă sancționează”, a declarat tatăl victimei.

Polițiștii care trebuiau să monitorizeze totul nu au făcut niciun fel de declarații până acum.

Cum a reacționat ministrul Justiției, Radu Marinescu, după crima din Teleorman

Conform Observatornews.ro, Inspectoratul General al Poliției Române a trimis o echipă de control la IPJ Teleorman pentru a verifica modul în care polițiștii au acţionat în cazul femeii ucise de soţul ei în faţa copilului, deşi exista un ordin de protecţie, iar victima şi familia ei au sesizat, anterior, că soţul încălcase restricţiile în repetate rânduri.

Șeful Poliției Române a anunțat, luni dimineață, că imediat ce a aflat despre crima de la Teleorman, unde un bărbat și-a înjunghiat soția pe stradă, în prezența copilului în vârstă de 2 ani, a cerut un raport conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman.

„În data de 26 septembrie 2025, victima a sesizat comiterea unei infracțiuni, respectiv viol, lipsire de libertate și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție. În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal și au sesizat unitatea de parchet competentă. În cazul în care vor fi identificate nereguli cu privire la respectarea procedurilor de lucru, nu voi ezita să iau măsuri drastice”, a transmis chestorul Benone Marian Matei.

„A fost emisă o dispoziție privind modalitățile concrete de intervenție în aceste cazuri. În concret, au fost transmise sarcini cu privire la inventarierea tuturor cazurilor de violență domestică, de analizare a acestora și de luare a măsurilor ce se impun. În perioada imediat următoare, vor fi efectuate analize cu privire la toate cazurile de violență domestică, măsurile concrete luate pentru toate aceste activități, de exemplu protecția victimelor violenței domestice”, a anunțat șeful Poliției Române.

Benone Marian Matei a făcut un apel la victimele violenței domestice pentru a accepta ca agresorul să fie monitorizat electronic. Mihaela refuzare monitorizarea electronică a soțului său.

La rândul său, adjunctul inspectorului general al Poliției Române, chestorul Eduard Mirițescu, a anunțat, luni, că la nivelul inspectoratelor de poliție are loc „un efort instituțional important” cu privire la combaterea violenței domestice, explicând în ce constau măsurile transmise în teritoriu pentru gestionarea unitară și eficientă a cazurilor de violență domestică.

Eduard Mirițescu spune că se urmărește dezvoltarea capacității de implementare a măsurilor de prevenire a violenței domestice, dar și evaluarea și monitorizarea periodică, de către managementul inspectoratelor, a acestor cazuri, totodată avându-se în vedere digitalizarea fluxurilor de date și a activităților procedurale derulate de Poliție în cazurile reclamate care vizează violența domestică.

Adjunctul șefului Poliției vorbește despre stabilirea unor „termene limitative pentru verificarea aspectelor sesizate și a măsurilor dispuse prin ordinele de protecție”, în așa fel încât, în primele trei zile de la incident, un ofițer cu funcție de conducere din cadrul unității de poliție să facă o primă evaluare a modului în care a fost gestionat cazul de violență domestică, inclusiv să lămurească motivele pentru care victima a refuzat monitorizarea electronică a agresorului.

Oficialul Poliției a explicat că, ulterior, verificările în cazurile de violență domestică se derulează săptămânal, conform măsurilor transmise.

„Totodată, s-a luat în calcul să se stabilească termene limitative de verificare a aspectelor sesizate în aceste incidente de violență domestică, care, în urma primelor verificări, nu s-au concretizat în emiterea unor ordine de protecție. Dar s-a impus, prin acest cadru dispozițional, verificarea în primele trei zile de la înregistrarea evenimentului a modalității de gestionare a situației, precum și, ulterior, săptămânal și lunar.

Totodată, s-a reglementat într-un mod uniform modalitatea de derulare a activităților procedurale în aceste situații, inclusiv cu informarea acelor autorități sau entități cu atribuții și competențe în domeniu.

Nu în ultimul rând, s-a dispus evaluarea și monitorizarea acestor cazuri zilnic, săptămânal și lunar, la nivelul fiecărui palier de management din cadrul unităților de Poliție”, a mai declarat acesta.

Eduard Mirițescu a subliniat că doar prin intermediul acestor reglementări nu se va elimina integral riscul producerii unor noi evenimente, însă exprimă „disponibilitatea totală” a Poliției de a participa la efortul colectiv de atingere a obiectivului care vizează toleranță zero cu privire la violența domestică.

Conducerea Poliţiei Române s-a deplasat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, împreună cu o echipă de poliţişti din cadrul IGPR, în vederea efectuării de verificări cu privire la gestionarea situaţiei de către poliţişti anterior comiterii infracţiunii de omor calificat.

„Având în vedere evenimentul înregistrat în județul Teleorman, la data de 8 noiembrie 2025, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectorului General al Poliției Române este abilitat să comunice următoarele: Conducerea Poliției Române s-a deplasat la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, împreună cu o echipă de polițiști din cadrul IGPR, în vederea efectuării de verificări, cu privire la gestionarea situației de către polițiști, anterior comiterii infracțiunii de omor calificat.

Echipa de verificare este formată din specialiști ai Direcției Control Intern, Direcției de Ordine Publică și Unității Centrale de Analiză a informațiilor. În funcție de cele constatate, se vor lua măsurile legale care se impun”, a transmis Poliţia Română.

De asemenea, s-a demarat o anchetă și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu-Măgurele.

„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Justiție a dispus, în cursul dimineții de astăzi, 10 noiembrie 2025, efectuarea unui control tematic la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, ca urmare a omorului petrecut în comuna Beciu, județul Teleorman, în data de 8 noiembrie 2025.

Controlul vizează atât modul în care s-au desfășurat cercetările în dosarul penal având ca obiect infracțiunea de viol, cât și modul în care s-a derulat procedura în cazul ordinului provizoriu de protecție”, a transmis Parchetul.

De asemenea, ministrul Justiţiei a reacționat în acest caz:

„Este un caz de o gravitate și de o atrocitate care nu poate decât să ne oripileze. Așa ceva să se întâmple într-o societate democratică, într-un stat care se consideră a respecta drepturile și libertățile și a-și proteja cetățenii, este într-adevăr un lucru inadmisibil, inacceptabil. Și atunci bineînțeles că trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică lege”, a declarat Radu Marinescu.

Întrebat dacă este de acord cu o nouă lege care definește femicidul și pedepsește mai dur crimele asupra femeilor, ministrul Justiției a răspuns că este „de acord cu orice formulă legală care ajută să combatem mai ferm acest fenomen, fie că realizăm sub forma unei agravante în corpul legal deja existent, fie că o incriminăm distinct.

Acestea sunt chestiuni care necesită o anumită rigoare de abordare, de politică penală. Cert este că este necesar să luăm măsuri legale. Dar, vă repet, indiferent cât ai modifica legea, dacă aceasta rămâne neaplicată, atunci nu ai rezolvat nimic. Trebuie să aplicăm cu fermitate noua lege când va fi, dar și actuala lege.

Avem ordinul de protecție, avem infracțiuni foarte serioase în ceea ce privește violența domestică. Trebuie să acționăm cu promptitudine, repet, nu numai la nivelul organelor de urmărire penală, organelor judiciare, ci și la nivelul organelor administrative, la nivelul polițienesc, de prim contact cu cetățeanul, la nivelul educativ.

Dacă nu educăm cetățenii, pentru a cunoaște foarte clar că nu trebuie să te consideri superior unei alte persoane, că nu trebuie să fii tiranic sau abuziv, că persoana care poate să fie victimă are drepturi și are posibilitatea să reacționeze...

De acolo pleacă o soluție care, repet, este mult mai amplă pentru a combate aceste fenomene de violență. Și uitați-vă că nu e numai violența domestică, violența împotriva femeilor, avem fenomene extremiste în societate, avem fenomene de ură din ce în ce mai puternice față de foarte multe categorii sociale.

Toate acestea trebuie combătute prin fermitate instituțională și prin resurse educaționale, pentru a-i face pe cetățeni să înțeleagă că toleranța, respectul celuilalt sunt valorile fundamentale ale unei societăți normale”, a adăugat ministrul.