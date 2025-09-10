Antena Căutare
Home News Social Femicidul ar putea fi considerat omor calificat. Ce propunere a făcut Ministerul Justiției după ultimele cazuri din țară

Femicidul ar putea fi considerat omor calificat. Ce propunere a făcut Ministerul Justiției după ultimele cazuri din țară

Minsterul Justiției propune pedepse mai aspre pentru cei găsiți vinovați în cazurile de femicid. Iată cât vor sta după gratii agresorii dacă măsurile vor fi aprobate.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025, 14:51 | Actualizat Miercuri, 10 Septembrie 2025, 14:52
Galerie
Femicidul ar putea fi considerat omor calificat | ProfiMedia

Ministerul Justiţiei a anunţat inițierea unui proces de consultare privind necesitatea şi modalităţile de completare a cadrului normativ în privinţa infracţiunilor contra vieţii, inclusiv a situaţiilor de femicid.

Citește și: Închisoare pe viață pentru cei care comit femicid. În ce țară europeană s-a promulgat această lege și ce scop are

Ce pedepse ar putea primi agresorii în cazurile de femicid

Ministerul Justiției propune introducerea în legislația națională noțiunea de femicid, astfel recunoscând uciderea femeilor din motive de gen ca pe o crimă distinctă, pedepsită mai aspru decât omorul.

Articolul continuă după reclamă

Ministerul Justiţiei a făcut acest anunţ luni, având în vedere preocuparea generată în spaţiul public de săvârşirea unor infracţiuni contra vieţii, în special ca urmare a receptării, la nivelul societăţii, a unei poziţii vulnerabile a anumitor categorii de persoane, dar şi îngrijorarea exprimată inclusiv de către Parlamentul României în această privinţă, în calitatea sa de organ reprezentativ suprem al poporului român, şi constatând existenţa în cadrul mai multor legislaţii naţionale a unor soluţii legislative care se îndepărtează, în cazul infracţiunilor contra vieţii, de soluţia tradiţională a unei reglementări generale/egalitare şi se orientează uneori - ca răspuns la diferitele situaţii particulare - către o reglementare mai specifică.

Citește și: Mesajul lui Nicușor Dan după protestul pentru siguranța femeilor. Ce promite președintele

„Ministerul Justiţiei - în considerarea angajamentului său constant în evaluarea şi, dacă este cazul, îmbunătăţirea soluţiilor legislative menite să asigure protecţia valorilor sociale protejate de dispoziţiile Codului penal - va iniţia consultări cu toţi actorii relevanţi astfel încât să decidă dacă sunt necesare intervenţii legislative asupra respectivelor dispoziţii ale Codului penal şi, dacă o astfel de necesitate va fi stabilită, să identifice soluţiile optime de reglementare, apte să contribuie suplimentar la realizarea acestui deziderat”, este menționat în comunicatul oficial, conform news.ro.

Potrivit Ministerului Justiţiei, o astfel de soluţie poate consta în instituirea în cuprinsul infracţiunii de omor calificat a unei circumstanţe agravante speciale constând în suprimarea vieţii unei persoane pentru motive legate de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de acelaşi fel.

Citește și: Din nou în stradă pentru siguranța femeilor după un alt caz cutremurător

În aceste cazuri, fapta ar urma să constituie infracţiunea de omor calificat pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă, alternativ cu pedeapsa cu închisoarea de la 15 la 25 de ani.

Această măsură intră în atenția Ministerului după de în primele șase luni ale acestui an 39 de femei au fost omorâte, iar alte 61.000 de cazuri de violență domestică au fost înregistrate în țară.

„Femicidul înseamnă uciderea intenționată a femeilor și a fetelor pe motive de gen. Este cea mai gravă manifestare a violenței bazate pe gen. Violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai răspândite și sistematice încălcări ale drepturilor omului la nivel grobal”, este definită fapta de Institutul European pentru Egalitate de Gen.

Citește și: Patriarhia Română, declarație publică după numărul mare de victime ale violenței domestice: „Să ne rugăm pentru pacea în familii”

Recent, un eveniment care a avut loc într-un spațiu public a ridicat din nou semne de întrebare în privința siguranței femeilor. Un tânăr a răbufnit după ce a fost atins din greșeală de o femeie în timp ce era într-un autobuz aglomerat.

Conform unei surse, tânărul a coborât din STB și a început să lovească ușile și să scuipe. După care a scros un spray din buzunar și a amenințat o persoană din apropiere.

Scena a fost văzută și filmată de călătorii din STB. Comportamentul agresiv al tânărului a uluit oamenii chiar și în mediul online. Internauții au reacționat imediat:

„Eu cred că noi, femeile, ar trebui să facem niște cursuri de autoapărare. Eu chiar m-am gândit să fac pentru siguranța mea, chiar dacă soțul meu este un bărbat foarte bun și la noi în familie nu există violențe, nici măcar verbale. Când ieșim singure pe stradă, nu știm peste cine dăm”, este de părere o utilizatoare.

Citește și: Mario Iorgulescu scapă de pedeapsa de 13 ani și 8luni de închisoare pentru omor.Decizia e definitivă, iar procesul va fi rejudecat

„Doamna agresată nu a făcut absolut nimic greșit. Era foarte, foarte aglomerat și l-a atins din greșeală. El i-a spus că ar trebui să stea în casă, să nu mai iasă pe stradă”, precizează cineva.

„România nu are poliție. Poliția e doar de nume și atât”, este de părere altcineva.

„Din punct de vedere economic, politic, social și educațional, țara asta este o rușine”, spune un internaut.

„Mă sperie că oamenii din jur nu au reacționat”, precicează o persoană.

oameni protestând după cazurile de femicid în piața victoriei 2025
+14
Mai multe fotografii

„Sincer, se întâmplă din ce în ce mai des, în trafic, la magazin, în transport, la muncă, chiar ar trebui luate măsuri”, e de părere un alt internaut.

(P) Mai multe locuri de muncă disponibile, odată cu venirea toamnei. Candidații se pregătesc să reintre în forță pe piaț...
Înapoi la Homepage
AS.ro „Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România „Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
Observatornews.ro Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania, sezonul care a devenit viral e disponibil integral în AntenaPLAY. Vezi reacțiile lui Montoya și toate momentele incendiare.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania, sezonul care a devenit viral e disponibil integral în AntenaPLAY. Vezi reacțiile lui Montoya și toate momentele incendiare.
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Medicool sezonul 9, 9 septembrie 2025. Alimentație și stres: ce să mănânci ca să te simți bine
Medicool sezonul 9, 9 septembrie 2025. Alimentație și stres: ce să mănânci ca să te simți bine Marti, 09.09.2025, 18:33
Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Sambata, 06.09.2025, 15:00 Medicool sezonul 9, 9 septembrie 2025. Testul adevărului! Feromonii pulverizați pe corp ne fac mai atrăgători? Medicool sezonul 9, 9 septembrie 2025. Testul adevărului! Feromonii pulverizați pe corp ne fac mai atrăgători? Marti, 09.09.2025, 18:58 The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale Sambata, 06.09.2025, 21:50
Mai multe
Citește și
(P) Mai multe locuri de muncă disponibile, odată cu venirea toamnei. Candidații se pregătesc să reintre în forță pe piața muncii
(P) Mai multe locuri de muncă disponibile, odată cu venirea toamnei. Candidații se pregătesc să reintre în...
Justin Baldoni a fost acuzat de abuz verbal în procesul cu Blake Lively. Ce urmează pentru actor
Justin Baldoni a fost acuzat de abuz verbal în procesul cu Blake Lively. Ce urmează pentru actor Catine.ro
Ce flori se duc unei învățătoare în prima zi de scoală. Cum trebuie sa alegi
Ce flori se duc unei învățătoare în prima zi de scoală. Cum trebuie sa alegi
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol Libertatea.ro
Instituțiile publice care ar putea fi desființate în 2026 pentru economie la buget și eficientizare administrativă: „Nu mai au nicio legătură cu realitatea economică în care ne aflăm”
Instituțiile publice care ar putea fi desființate în 2026 pentru economie la buget și eficientizare... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de schimbări
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de... Spynews.ro
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu mere și glazură de nuci caramelizate, cu textură umedă
Chec cu mere și glazură de nuci caramelizate, cu textură umedă HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Uite CASS-ul, nu e CASS-ul! Mamele și veteranii ar putea fi scutiți din nou de plata contribuției la sănătate
Uite CASS-ul, nu e CASS-ul! Mamele și veteranii ar putea fi scutiți din nou de plata contribuției la sănătate Jurnalul
Eduard Ștefan, copilul-minune al matematicii românești: Medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică Copernicus
Eduard Ștefan, copilul-minune al matematicii românești: Medalia de aur la Olimpiada Internațională de... Kudika
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie Playtech
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare Redactia.ro
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Cum scot bani fără card de la ATM, în 2025? Pașii pe care trebuie să-i urmezi, folosind doar smartphone-ul
Cum scot bani fără card de la ATM, în 2025? Pașii pe care trebuie să-i urmezi, folosind doar smartphone-ul Gandul
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare CanCan
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz DeParinti
Ed Sheeran a dezvăluit că se va muta în Statele Unite. Artistul a fost criticat după ce a spus că se simte mai apropiat de cultura irlandeză
Ed Sheeran a dezvăluit că se va muta în Statele Unite. Artistul a fost criticat după ce a spus că se simte mai... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Plăcintă rustică cu ciuperci, ceapă caramelizată și brânză de capră
Plăcintă rustică cu ciuperci, ceapă caramelizată și brânză de capră Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x