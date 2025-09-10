Femicidul ar putea fi considerat omor calificat. Ce propunere a făcut Ministerul Justiției după ultimele cazuri din țară

Minsterul Justiției propune pedepse mai aspre pentru cei găsiți vinovați în cazurile de femicid. Iată cât vor sta după gratii agresorii dacă măsurile vor fi aprobate.

Ministerul Justiţiei a anunţat inițierea unui proces de consultare privind necesitatea şi modalităţile de completare a cadrului normativ în privinţa infracţiunilor contra vieţii, inclusiv a situaţiilor de femicid.

Ce pedepse ar putea primi agresorii în cazurile de femicid

Ministerul Justiției propune introducerea în legislația națională noțiunea de femicid, astfel recunoscând uciderea femeilor din motive de gen ca pe o crimă distinctă, pedepsită mai aspru decât omorul.

Ministerul Justiţiei a făcut acest anunţ luni, având în vedere preocuparea generată în spaţiul public de săvârşirea unor infracţiuni contra vieţii, în special ca urmare a receptării, la nivelul societăţii, a unei poziţii vulnerabile a anumitor categorii de persoane, dar şi îngrijorarea exprimată inclusiv de către Parlamentul României în această privinţă, în calitatea sa de organ reprezentativ suprem al poporului român, şi constatând existenţa în cadrul mai multor legislaţii naţionale a unor soluţii legislative care se îndepărtează, în cazul infracţiunilor contra vieţii, de soluţia tradiţională a unei reglementări generale/egalitare şi se orientează uneori - ca răspuns la diferitele situaţii particulare - către o reglementare mai specifică.

„Ministerul Justiţiei - în considerarea angajamentului său constant în evaluarea şi, dacă este cazul, îmbunătăţirea soluţiilor legislative menite să asigure protecţia valorilor sociale protejate de dispoziţiile Codului penal - va iniţia consultări cu toţi actorii relevanţi astfel încât să decidă dacă sunt necesare intervenţii legislative asupra respectivelor dispoziţii ale Codului penal şi, dacă o astfel de necesitate va fi stabilită, să identifice soluţiile optime de reglementare, apte să contribuie suplimentar la realizarea acestui deziderat”, este menționat în comunicatul oficial, conform news.ro.

Potrivit Ministerului Justiţiei, o astfel de soluţie poate consta în instituirea în cuprinsul infracţiunii de omor calificat a unei circumstanţe agravante speciale constând în suprimarea vieţii unei persoane pentru motive legate de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de acelaşi fel.

În aceste cazuri, fapta ar urma să constituie infracţiunea de omor calificat pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă, alternativ cu pedeapsa cu închisoarea de la 15 la 25 de ani.

Această măsură intră în atenția Ministerului după de în primele șase luni ale acestui an 39 de femei au fost omorâte, iar alte 61.000 de cazuri de violență domestică au fost înregistrate în țară.

„Femicidul înseamnă uciderea intenționată a femeilor și a fetelor pe motive de gen. Este cea mai gravă manifestare a violenței bazate pe gen. Violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai răspândite și sistematice încălcări ale drepturilor omului la nivel grobal”, este definită fapta de Institutul European pentru Egalitate de Gen.

Recent, un eveniment care a avut loc într-un spațiu public a ridicat din nou semne de întrebare în privința siguranței femeilor. Un tânăr a răbufnit după ce a fost atins din greșeală de o femeie în timp ce era într-un autobuz aglomerat.

Conform unei surse, tânărul a coborât din STB și a început să lovească ușile și să scuipe. După care a scros un spray din buzunar și a amenințat o persoană din apropiere.

Scena a fost văzută și filmată de călătorii din STB. Comportamentul agresiv al tânărului a uluit oamenii chiar și în mediul online. Internauții au reacționat imediat:

„Eu cred că noi, femeile, ar trebui să facem niște cursuri de autoapărare. Eu chiar m-am gândit să fac pentru siguranța mea, chiar dacă soțul meu este un bărbat foarte bun și la noi în familie nu există violențe, nici măcar verbale. Când ieșim singure pe stradă, nu știm peste cine dăm”, este de părere o utilizatoare.

„Doamna agresată nu a făcut absolut nimic greșit. Era foarte, foarte aglomerat și l-a atins din greșeală. El i-a spus că ar trebui să stea în casă, să nu mai iasă pe stradă”, precizează cineva.

„România nu are poliție. Poliția e doar de nume și atât”, este de părere altcineva.

„Din punct de vedere economic, politic, social și educațional, țara asta este o rușine”, spune un internaut.

„Mă sperie că oamenii din jur nu au reacționat”, precicează o persoană.

„Sincer, se întâmplă din ce în ce mai des, în trafic, la magazin, în transport, la muncă, chiar ar trebui luate măsuri”, e de părere un alt internaut.