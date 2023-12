Tragerile Loto de joi, 28 decembrie 2023, au fost anulate. Pe site-ul oficial, cei de la Loteria Română au făcut un anunț important pentru jucători.

Loteria Română a anulat tragerile zilei de joi, 28 decembrie 2023. Totuși, pe site-ul loto.ro, jucătorii au putut descoperi care este motivul acestei decizii, dar și ce urmează să se întâmple în câteva zile.

Tragerile Loto de joi, 28 decembrie 2023, au fost anulate. Ce anunț a făcut Loteria Română

Loteria Română aduce vești importante pentru românii care se simt norocoși la finalul anului 2023. Tragerile Loto de joi, 28 decembrie 2023, au fost anulate, însă vestea bună este că duminică, pe 31 decembrie 2023, începând cu ora 18:30, vor fi trageri duble la jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40.

Loteria Română a pregătit astfel trageri speciale loto de Revelion pentru toți jucătorii care doresc să își încerce norocul la trecerea dintre ani.

Astfel, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 25.000 de lei

Report la Joker la categoria I de peste 4,20 milioane de euro. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,48 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,47 milioane de euro

La Tragerile Speciale Loto de Craciun care au avut loc duminica, 24 decembrie, Loteria Romana a acordat 33.224 de castiguri in valoare totala de peste 2,55 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 17,30 milioane de lei (peste 3,48 milioane de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 7,32 milioane de lei (peste 1,47 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 20,87 milioane lei (peste 4,20 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 218.300 de lei (peste 43.900 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 23.600 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 162.500 de lei (peste 32.700 de euro).

La tragerea Super Noroc din 24 decembrie s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 103.265,68 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Timisoara.

Rezultate Loto din 24 decembrie 2023 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Loteria Română a extras numerele câștigătoare la tragerile de duminică, 24 decembrie 2023. Iată care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de duminică, 24 decembrie 2023 .