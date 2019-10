"Frigiderul e gol, îl ţinem în priză doar pentru pastilele bunicii." Cinci frați își fac temele pe jos și scriu cu același stilou, pe rând

Cinci frați din localitatea Ghermanesti, județul Vaslui, trăiesc de pe o zi pe alta cu speranța că poate de mâine vor avea ghizdan și caiete cu învelitori colorate, asemeni celorlalți copii, ca să meargă la școală. Mama, Nicoleta, își dorește ca cei mici să învețe carte, să fie educați și mereu curați. "De multe ori, mama stă și se uită la noi când mâncăm. Spune că ei nu îi e foame", mărturisește Petronela, care are doar 13 ani.

Familia Radu are cinci copii, toți școlari. Antonia e cea mai mică și are 6 ani, iar fata mai mare e la Liceul Teologic, la Huși. Emanuel are 10 ani, Alina 12, iar Petronela 13.

Sunt deștepți, sunt educați frumos și modestia îi caracterizează de la mic la mare. Nu își judecă părinții. Dimpotrivă! Vor mai mult de la viață, dar sunt mulțumiți cu ce au și visează că într-o bună zi lucrurile se vor schimba, scrie publicația estnews.ro, într-un material despre copiii care fac totul ca să învețe carte, în ciuda sărăciei.

Au o singură masă, unii își fac temele pe jos

Scriu pe foi atunci când nu au caiete, muncesc să adune un bănuț pentru o carte, mănâncă pe săturate la centrul social din sat, sunt cuminți, iar puținul mesei lor îl împart cu două pisici și un cățel. Nu au un calculator pentru temele de la școală, dar nici nu indrăznesc să spere că vor avea curând. În toată casă e o singură masă, așa că unii își fac temele pe pat sau pe jos.

Mama lor, Nicoleta, și-ar dori un ceaun mai mare pentru mămăligă, să-i poartă hrăni pe toți

Mama Nicoleta a mărturisit jurnalistei care a relatat despre povestea lor în publicația locală estnews.ro că atâta timp cât sunt sănătoși, nimic nu e prea greu. Recunoaște însă că viața ei, ca și gospodină, ar fi mai ușoară dacă ar avea un ceaun mai mare pentru mămăligă. În rest, se descurcă. Fața de alte familii amarate pe care le-am întâlnit, în cazul lor, diferența o face educația!

"Se întâmplă des să nu am ce le pune pe masă. Ne bazăm pe fasole, cartofi, iar atunci când ne lipsesc și astea, inventez o mâncare din făînă și ceapă și dăm înainte. Avem mare noroc că li se oferă de la Primărie mese calde la Centrul din sat, dar când ajung acasă, deh…. De față mai mare e cel mai greu, ea face naveta la oraș, pleacă flamandă, se întoarce flamandă. Uneori, găsește ceva de mâncare, alteori, nu. Facem împreună. Eu muncesc și pe mult, dar mai ales pe puțîn, că știe lumea că ești sărac și te mai ia în ras… Nu pot să strâng un ban. Vin acasă de pe dealuri și le încropesc o mâncărica, un borș, o mămăligă sau niște turte. Mi se rupe sufletul, copiii mei merită mai mult, însă oricât am munci, eu și soțul meu nu le putem asigura decât un minim necesar. Frigiderul e gol, îl ținem in priză doar pentru pastile. Caiete le cumpăr pe rând, cărți, la fel. Iau pe datorie, de la magazin, altfel nu am rezista! Va dați seama, sunt cinci pixuri odată! Un laptop le-ar trebui, pentru că au teme pe internet. O așteaptă pe sora lor mai mare, care are telefon și caută fiecare informațiile care le trebuie. E greu! Cei patru mici își iau dimineață câte un pachet de biscuiți, pe datorie, câte 1 leu fiecare, pentru pauze. Dar nu mă las! Îi trimit curați la școală, îi ajut și îi ascult la lecții. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vor reuși in viață!”, a mărturisit Nicoleta.

