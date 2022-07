Trucul prin care părinții își pot da seama dacă cei mici sunt deshidratați. La ce trebuie să fie atenți, în plin val de caniculă

În următoarele zile se anunță temperaturi ce pot ajunge la 40 de grade, iar căldura va persista şi pe timpul nopţii. Meteorologii au emis avertizări cod galben şi cod portocaliu, iar autoritățile au transmis o serie de recomandări pentru populaţie.

Pe măsură ce temperaturile continuă să crească pe întreg teritoriul țării, este important să îi protejăm pe cei mai vulenrabili dintre noi. Spre deosebire de adulți, bebelușii nu își pot regla cu ușurința temperatura corporală și nu pot spune când le este prea cald.

Trucul simplu prin care părinții își pot da seama imediat dacă cei mici sunt deshidratați

Din fericire, paramedicii au dezvăluit un truc extrem de simplu prin care părinții pot verifica dacă cei mici se află în pericol, în timpul temperturilor ridicate.

Prin intermediul unei postări pe pagina de Instagram Tiny Hearts Education, specialiștii au explicat că bebelușii prezintă un risc mai mare de a se deshidrata pe timp de caniculă, în comparație cu adulții.

Pentru a verifica nivelul de hidratare a bebelușilor, tot ce trebuie să facă părinții este să îi ciupescă ușor de pe pielea de pe burtică, pentu că la nivelul pielii se observă primele modificări

„Dacă pielea este hidratată, aceasta va reveni aproape instantaneu la forma inițială”, au explicat aceștia. „În caz contrat, dacă pielea este dezhidratată, durează mai multe de două secunde pentru a reveni la normal”, au mai adăugat.

De asemenea, aceștia au mai explicat că lipsa consumului de lichide nu este singurul lucru ce duce la deshidratare. Aceasta poate apărea și ca o consecință a altor probleme de sănătate precum vărsăturile și diareea.

Care sunt primele semne de deshidratare la copii

În acest context, specialiștii au realizat și o listă cu primele simptome ale deshidratării la copii. Printre acestea se numără

Greață

Senzație de gură uscată

Scăderea cantității de urină sau culoarea închisă

Letargie

Fontanela pare înfundată

Ritm cardiac rapid

În cazurile mai grave, care necesită ajutor de urgență, la acestea se mai adaugă și: sete excesivă, confuzie, paloare pielii, albirea limbii, extremitatile reci sau lipsa lacrimilor atunci când plânge.

Pe blogul lor, paramedicii atrag atenția asupra faptului că deshidratarea poate avea consecințe grave pentru cei mici.

„Dacă micuțul tău are febră, iese afară pe vreme caldă sau are vârsta sub 6 luni, are un risc mai mare de a se deshidrata deshidratare”, au adăugat ei.

Aceștia au spus și că cel mai bun mod de a combate deshidratarea la copii este să le ofere multe lichide. În cazul bebelușilor sub șase luni, ei sugerează ca mămicile să mărească cantitatea lapte pe care le-o oferă celor mici - fie că este lapte matern sau lapte praf.

„Dacă au mai mult de șase luni, le puteți oferi și soluții de rehidratare orală sau apă fiartă și răcită, în primele 12 ore”, mai recomandă specialiștii.

