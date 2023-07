Trupa Coldplay vine în România pentru prima dată. Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale

Coldplay, una dintre cele mai cunoscute trupe rock, va susţine un turneu în Europa iar România este printre ţările în care concertează în 2024.

Noile date ale trupei Coldplay pentru Europa 2024 în Grecia, România, Ungaria, Franţa, Italia, Germania, Finlanda, Austria şi Irlanda au fost prezentate în timpul concertului Humankind de la Amsterdam, notează News.ro.

Trupa Coldplay va cânta în România în 2024

Trupa Coldplay este formată din Chris Martin (voce), Jon Buckland (chitară), Guy Berryman (bas) şi Will Champion (tobe).

Pe 17 iulie 2023, trupa Coldplay a anunţat un turneu în Europa în 2024, iar printre ţările în care vor ajunge Chris Martin & co se numără şi România, scrie Infomusic.ro. În afară de România, membrii formației vor concerta și în alte țări, precum Grecia, Franţa, Ungaria, Italia, Germania, Irlanda, Austria şi Finlanda.

Momentan, nu se știe data exactă sau alte detalii legate de concertul celor de la Coldplay în România.

Grupul Coldplay, fondat în 1997, are peste 50 de milioane de albume vândute și numeroase premii Grammy. Printre melodiile lor cunoscute, se numără și A Sky Full of Stars, Paradise, Something Just Like This și altele.

O altă trupă, Guns N’ Roses, a concertat la București, pe Arena Națională

Formaţia Guns N’ Roses a făcut show duminică în România, pe Arena Naţională, pentru prima oară în formulă clasică, consacrată: Axl Rose, Slash, Duff McKagan, scrie News.ro.

În deschidere, au urcat pe scenă Phil Campbell, fostul chitarist Motörhead, alături de cel mai recent proiect al său, The Bastard Sons. Accesul a început cu ora 16.00. Biletele au fost achiziţionate la gunsnroses.emagic.ro, gnr.emagic.ro, bilete.emagic.ro, tickets.emagic.ro, precum şi din reţelele iaBilet.ro si Entertix.ro.

De altfel, solistul Guns N’ Roses, Axl Rose, a îmbrăcat un tricou cu steagul Ucrainei pe piesa „Civil war”, în timpul concertului susținut duminică la București, scrie G4Media.ro.