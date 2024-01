Un american din România, cuprins de lacrimi după gestul făcut de niște români pentru el. Ce a dezvăluit

Un american care vizitează diferite orașe din România a fost emoționat până la lacrimi atunci când doi soți români au făcut un gest neașteptat pentru el. Clipul video cu întâmplarea a devenit viral pe TikTok.

Un american ce călătorește în lung și în lat prin România a dezvăluit, în cadrul unui clip video publicat pe TikTok, ce gest neașteptat a făcut o familie de români pentru el, în timp ce vizita Alba Iulia. Mișcat de cele întâmplate, omul nu și-a mai putut ascunde lacrimile. Toată întâmplarea a fost relatată în cadrul unui clip video publicat pe TikTok.

Un american care vizitează România a izbucnit în lacrimi când a descoperit ce gest neașteptat au făcut niște soți români pentru el

Americanul este cunoscut pe TikTok cu pseudonimul @oopsimovedagain și se poate lăuda că are mai bine de nouăzeci de mii de urmăritori și milioane de aprecieri. Inginer și fost militar, acesta călătorește în diferite orașe din România pentru a-i descoperi frumusețile și documentează totul prin intermediul unor clipuri video publicate pe TikTok.

Citește și: „Ador această țară, dar are câteva lucruri care ar trebui îmbunătățite.” De ce este nemulțumit un american stabilit în România

Într-una dintre aceste filmări, intitulată „generozitatea românilor nefiltrată”, bărbatul a dezvăluit o întâmplare ce l-a emoționat până la lacrimi, pe care a trăit-o în urmă cu ceva timp, atunci când vizita Alba Iulia.

„Nu o să vă vină să credeți ce tocmai s-a întâmplat. Am luat cina la restaurantul din Alba Iulia, unul dintre cele mai scumpe din România, și o româncă a venit la mine și mi-a spus că mă știe de pe TikTok. A venit și soțul ei… Mi-am terminat masa… și am mâncat mult, pentru că îmi era foarte foame, apoi chelnerul mi-a spus că nu trebuie să plătesc nimic. Am întrebat de ce și acesta mi-a spus că au plătit ei pentru mine. Cred că a fost minimum 30 de dolari, ceea ce e scump. A fost foarte, foarte generos din partea lor și mi-au făcut zilele însingurate din România mai ușoare. Îmi vine să plâng acum, da”, a spus bărbatul, extrem de emoționat, potrivit adevarul.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tot în dreptul postării, americanul a scris următoarele: „Ok Romania, listen up. If you continue like this, I’m gonna buy a land, find a “nevasta”, and settle here forever. De ce, de ce mă îndrăgostesc” (n.r. Ok, România, ascultă. Dacă o să continui așa, va trebui să îmi cumpăr pământ, să găsesc o nevastă și să mă așez aici pentru totdeauna. De ce, de ce mă îndrăgostesc”).

Mesajul a devenit viral și a stârnit un val puternic de reacții mai ales în rândul românilor. Bărbatul, cunoscut pe TikTok ca @oopsimovedagain, a vizitat numeroase orașe și locuri din România și are până acum 373 de filmulețe publicate cu și despre aventurile sale în țara noastră.