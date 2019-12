Miracol pe patul de spital! Un băiat din Bistrița s-a trezit după 16 zile de moarte clinică: „Mi-a rămas un sfert din creier pe targă”

Resuscitat de patru ori în salvare și operat de urgență pe creier, Adrian a intra în comă. Neputincioși, medicii au ridicat din umeri și au făcut tot ceea ce puteau. Părinții băiatului spun că acesta nu și-ar fi revenit niciodată, dar când toți spuneau că nu mai există nicio șansă, tânărul i-a uimit. A înviat după 16 zile petrecute în moarte clinică.

„Când aveam 16 ani, într-o zi de Crăciun, într-o zi de 25 decembrie 2003, am vrut să mă duc la biserică în Bistrița, la Sfânta Treime. M-am urcat în mașină la tata și la fratele meu că și ei mergeau, doar că, înainte de a porni din curte, avem o curte puțin mai mare, a intrat un cumnat al fratelui meu și cu un verișor de-al lui. Când ne-am văzut, având 16 ani, am ales să merg cu ei. Am coborât de la tata din mașină și m-am urcat la ei, doar că ei aveau o mașină dubiță, cu două locuri. Nu am mai avut loc, așa că m-am urcat în spate, în dubă. Tata cu fratele meu au pornit, și noi după ei. În următorul sat, cam la vreo 4 - 5 km, unde era drumul drept, noi i-am depășit pe tata și fratele meu și în acel moment, în fața lor, cam la vreo 15 - 20 de metri, acest șofer, având o viteză mare, a pierdut controlul volanului și a început mașina să joace pe drum, a luat-o prin șanț și s-a învârtit de trei ori în aer, rupând vreo șapte sau opt copaci", povestește Adrian.

Un sfert de creier rămas pe targă

„Eu fiind în spate, în dubă, am jucat ca o minge bănuiesc. M-am lovit la cap, la creier, am intrat în comă. S-au oprit la accident tata cu fratele meu, m-au luat în mașină, eram în comă, m-au dus la Bistrița. M-au dus la spital, m-au intubat, au pus aparatele pe mine, m-au pus pe salvare și m-au trimis la Cluj, dar între timp l-au luat pe tata de-o parte și i-au zis: Trebuie să fii tare, până la Cluj, Adi o să moară. Am pornit până la Cluj iar pe salvare m-am întâlnit cu asistenta care mi-a spus: Adi, până la Cluj ți s-a oprit inima de patru ori. Când m-au pus pe salvare și m-au intubat, mi-a rămas un sfert din creier pe targă", a spus acesta.