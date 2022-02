Un bătrân în vârstă de 80 de ani a cerut să se alăture armetei ucrainene. Ce și-a luat cu el și care este motivul impresionant

Războiul dintre Rusia și Ucraina a făcut o mulțime de victime în doar câteva zile. Femeile și copiii au fost nevoiți să părăsească țara pentru a fi în siguranță, în timp ce bărbații au rămas pentru a lupta împotriva guvernului lui Vladimir Putin.

Situația actuală din Ucraina i-a făcut pe oamenii din întreagă lume să se mobilizeze și să-i ajute pe cei care le trec granițele. Mai mult decât atât, imaginea cu un bătrân de 80 de ani care a cerut să se înroleze în armata ucraineana a făcut înconjurul lumii într-o singură zi.

Mulți oameni s-au sacrificat atunci când invazia rușilor a pătruns în Ucraina, lucru care a determinat foarte multe persoane să se alăture armatei. Printre cei are au ales să își apere țara de atacurile Rusiei se numără președințele alături de guvernul său, Vladimir Zelenskiy.

La fel ca liderul său, un bătrân ucrainean de 80 de ani s-a prezențat la punctele militare ale armatei pentru a le cere să fie înrolat. Poza cu băratul care cară o mică valiză a înduioșat inimile oamenilor din întreaga lume.

Bătrânul și-a luat la el 2 tricouri de schimb, o pereche de pantaloni în plus, o periuță de dinți și câteva sandvișuri pentru prânz.

