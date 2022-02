Grupul de hackeri Anonymous a declarat „război cibernetic” Rusiei. Ce s-a întâmplat cu canalul de televiziune rusesc RT

Hackerii Anonymous au anunțat joi seară pe contul oficial de Twitter faptul că declară „război cibernetic” împotriva guvernului lui Vladimir Putin, în urma evenimentele cumplite din Ucraina.

„Colectivul Anonymous poartă oficial un război cibernetic împotriva guvernului rus”, au scris ei pe rețelele sociale.

Dezastrul lăsat de Vladimir Putin în Ucraina i-a îndemnat pe hackerii de la Anonymous să ia măsuri dure. La doar 30 de minunte de la postarea lor pe contul de Twitter, aceștia au trecut la fapte, iar prima victimă a fost canalul de televiziune rusesc RT.

Grupul Anonymous a anunțat că este responsabil pentru atacul cibernetic asupra site-ul web al canalului TV, conform Daily Mail. De asemenea, site-ul era în inaccesibil în această dimineață și afișat un mesaj de eroare: „Acest site nu poate fi accesat”.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

Este posibil ca Rusia să se confrunte cu un „atac cibernetic” în următoarele zile, în urma anunțului făcut de hackerii de la Anonymous. Înainte ca Vladimir Putin să declare război, guverul și băncile Ucrainei s-au confruntat cu un „atac cibernetic” despre care se credea că a fost pus la cale de Rusia.

Citește și: Imagini tulburătoare surprinse în Ucraina, la câteva ore după ce a început războiul cu Rusia. Oamenii se grăbesc să plece din țară

Oamenii din mediul virtual au avut o reacție pozitivă la postarea grupului Anonymous. Mai mult decât atât, aceștia sunt susținuți de foarte multe persoane să facă dreptate pentru toate evenimentele nefericite din Ucraina.

„Colectivul #Anonymous a eliminat site-ul web al postului de propagandă rusesc RT News”, au mai scris ei pe Twitter.

The #Anonymous collective has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News.