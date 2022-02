Grupul Anonymous a „spart” baza de date a Ministerului Apararii din Rusia. Ce au anunțat hackerii: „Dacă tensiunile continuă...”

Rusia a primit o nouă lovitură din partea grupului de hackeri Anonymous. După ce au atacat canalul de televiziune rusesc RT, hackerii au reușit să „spargă” baza de date a Ministerului Apararii din Rusia.

Toate informațiile secrete ale Rusiei au fost făcute publice. Anonymous a realizat o adresă electronică prin care puteau fi văzute mai multe documente confidenţiale, însă acesta nu a fost activ prea mult timp, conform observatornews.ro.

„Colectivul #Anonymous a „spart” baza de date a site-ului Ministerului rus al Apărării. #Ucraina”, au scris în mediul online.

The #Anonymous collective has leaked the database of the Russian Ministry of Defense website. #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 25, 2022

„Site-ul web al Ministerului rus al Apărării este oprit. #Anonim #Ucraina”, a mai postat grupul Anonymous.

Ce a anunțat grupul de hackeri Anonymous, după ce „spart” baza de date a Rusiei

La scurt timp de la gestul neașteptat al gupului Anonymous, hackerii au transmis un mesaj pe rețelele sociale. Aceștia sunt împortiva guvernului lui Vladimir Putin, motiv pentru care Rusia va avea parte de mai multe „atacuri cibernetice” în următoarea perioadă.

„Mai multe site-uri web guvernamentale ruse sunt oprite. #Anonim #Ucraina”, au mai anunțat hackerii Anonymous încă de pe 24 februarie.

De asemenea, grupul Anonymous a avertizat Rusia că „atacurile cibernetice” vor fi din ce în ce mai multe, dacă nu își vor retrage trupele din Ucraina.

„Dacă tensiunile continuă să se agraveze în Ucraina, putem lua ostatice sisteme de control industrial. Dacă se ajunge la asta, va fi doar vina celui care a început totul, prin concentrări de trupe.”, au mărturisit hackerii, potrivit sursei citate mai sus.

Mai mult decât atât, Anonymous a încercat să avertizeze locuitorii Ucrainei că Vladimir Putin urmează să bombardeze Kievlul.

„Forțele armate ruse pregătesc o operațiune de bombardament de amploare în capitala #Ucrainei.”, au anunțat ei.

The Russian armed forces are preparing a large-scale bombing operation in the capital of #Ukraine. — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Oamenii din mediul online au reacționat pozitiv la toate postările publicate pe Twitter de grupul Anonymous. Totodată, aceștia au primit o mulțime de mesaje de susținere și de mulțumire pentru implicarea lor într-o astfel de situație.

„Ai arme mai puternice decât tancurile. Fă tot ce poți pentru a inversa cursul acestui război”, „Cred că este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am citit vreodată. Multumesc tuturor.”, „Ați făcut o treabă bună, Anonymous” sau „Mulțumesc, baieți. De asemenea, este crucial să le arătăm rușilor ce au realizat și ce au primit.”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să tranmsită felicitări.

