Un copil din Suceava, batjocorit în ultimul hal de învățătoare, doar pentru că nu face pregătire la ea! Cum i-a înroșit un test, deși a scris rezultatele corecte! Tatăl lui, furios! „De curiozitate, 3+3= 2×3 sau 3×2?“

Un copil din Suceava a fost batjocorit în ultimul hal de învățătoarea lui, prin felul în care aceasta i-a corectat un test dat ca temă pentru acasă. Elevul și-a văzut lucrarea înroșită, deși a dat rezultatele corecte, după cum a semnalat tatăl lui. Cadrul didactic susține o altă variantă a poveștii.

Andrei este elev în clasa a III-a, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, din municipiul Suceava. În urmă cu două zile, Gheorghiţă Iacoban, tatăl copilului, a scris pe Facebook că băiatul a fost nedreptăţit de învăţătoarea de la clasă, Camelia Pătraş. Andrei, la fel ca ceilalţi colegi ai săi, a primit o temă pentru acasă recapitulativă, care a fost corectată, fără a fi pus vreun calificativ.

La una dintre cerinţe, copiii au fost îndemnaţi să scrie „ca înmulţiri adunările repetate 3+3 =; 8 +8+ 8 +8= ”. La primul exerciţiu, Andrei a scris 3x2=6, învăţătoarea i-a tăiat cu roşu rezultatul şi a scris 2x3=6, iar la al doilea exerciţiu, elevul a scris 8x4=32, învăţătoarea a tăiat şi a scris 4x8=32.

La un alt exerciţiu, băiatul a trecut direct rezultatul, fără să scrie operaţiile. Apoi, a mai rezolvat o problemă printr-o altă metodă decât cea precizată în cerinţă.

Tocmai aceste corecturi l-au determinat pe Gheorghiţă Iacoban să reacţioneze.

„Ce a greşit Andrei în acel test? Practic, nimic, a greşit doar prin faptul că nu face ce fac mai mult de jumătate din colegii lui: pregătire cu doamna învăţătoare. Aceste lucruri se întâmplă în Suceava, la clasa 3A, Liceu Pedagogic, la doamna învăţătoare Patras Camelia. Nu vreau să spun scopul acestor lucruri, cred că vă imaginaţi. Pe pagina 2 deja a trecut la paranteză [ si(. Sunt curios daca se va sesiza cineva si daca aceasta este materie de clasa a 3-a. Şi de curiozitate 3+3= 2×3 sau 3×2?”, a scris suceveanul.

Mesajul puvlicat de tatăl elevului s-a viralizat pe platforma de socializare și a depășit repede 2.000 de distribuiri.

Cum se apără învățătoarea copilului

Contactată telefonic, învăţătoarea a declarat că nu-şi pregăteşte elevii de la clasă în afara orelor de program şi că nu a greşit atunci când i-a corectat elevului tema pentru acasă. Camelia Pătraş susține că a fost nevoită să intervină, pentru că elevul nu a respectat cerinţele exerciţiilor, potrivit adevarul.ro.

„Cei care predăm în învăţământ ştim că în cazul de faţă 2x3 înseamnă de două ori să-l adunăm pe trei. Nu este de 3 ori 2, adică 2+2+2. 2x3 înseamnă de câte ori se repetă acel termen. De două ori se repetă 3. Adică 3+3. 3x2 ar fi însemnat de trei ori să-l adunăm pe 2. Aceasta era cerinţa exerciţiului. Eu nu am spus că 2x3 şi 3x2 nu fac 6. Nu am tăiat rezultatul. Trebuia să scrie corect sub formă de înmulţire. Este pe temă acasă, nu este un test ”, a arătat învăţătoarea.

Ea a mai spus că Andrei este un elev cu probleme de comportament pe care a încercat să-l încurajeze.

Camelia Pătraş a arătat că elevul a venit prin transfer la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu", în cel de-al doilea semestru al clasei I, de la Şcoala Generală nr.3 din Suceava.

Conducerea Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” a intervenit în scandal. Directoarea adjunctă Gabriela Gazac a precizat că părinţii nu au venit ca să-şi spună nemulţumirile la şcoală, ci au preferat să scrie pe Facebook. Ea a mai spus că s-a consultat cu profesori metodişti, care au arătat că tema primită de elevi avea cerinţe clare. „La primul exerciţiu, înmulţirea era un şir de adunări. Dacă era 3+3, era clar că era de două ori câte trei, şi nu invers. Testul era bine construit. Am vorbit şi cu metodiştii noştri care predau metodica matematicii. Au spus că a folosit metoda vizuală pentru ca copilul să înţeleagă. A formulat clar”, a spus directoarea adjunctă.

Gabriela Cazac a precizat că-i aşteaptă pe părinţii elevului la şcoală pentru a discuta despre nemulţumirile pe care le au.

Opinii pro și contra

Postarea de pe Facebook a adunat o sumedenie de reacţii, unii s-au poziţionat de partea părintelui revoltat, alţii au sărit în apărarea învăţătoarei.

„Felicitări doamnei învăţatoare pentru modul în care a corectat tema! Cu siguranţă aşa s-a lucrat şi la clasă, iar dacă părintele se uita puţin prin caiet, găsea un exercitiu asemănător. Măcar în clasa a II-a a avut ca temă să scrie înmulţirea corespunzătoare exerciţiului cu adunări repetate de termeni egali. Iar răutăţile legate de faptul că nu face copilul pregătire cu doamna şi de aceea i-a corectat astfel tema, vin din nepriceperea părintelui de a verifica, ajuta, îndruma copilul la temă. Cât despre opiniile diverse asupra acestei postări, ar trebui ca învăţătorii să-şi exprime părerea pentru că ei predau la nivel primar unde se află subiectul discuţiei. Ceilalti pot vorbi despre ceea ce predau la nivelul lor. De aceea există Metodica predării matematicii la clasele primare, la gimnaziu etc. Românii sunt prin excelenţă buni la toate şi la nimic“, a comentat Ines Delia, studentă la Facultatea de Matematică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

„Cred că ia o amploare prea mare postarea asta în care doamna învăţătoare este acuzată pe nedrept. Pentru că acolo e 3+3, dacă era 2+2+2, atunci putea scrie 3x2 chiar dacă e acelaşi rezultat. Draga mea, am terminat profil pedagogic, ştiu ce zic. Arată-i unui profesor de matematică asta şi o să te convingi”, a comentat Beatrice Seredenciuc.