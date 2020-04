Un medic din Suceava s-a tratat singur de coronavirus, dar și pe alți 400 de pacienți: ”Virusul evoluează în oraș încă din luna ianuarie!”

Irina Gribincea, medic de familie din Suceava, a declarat pentru Monitorul de Suceava, că s-a confruntat cu simptome de infeție cu COVID la începutul lunii martie. Atunci, ea a rămas fără gust și miros, însă aceste simptome nu erau asociate cu noul coronavirus.

”Ceea ce știam atunci era definiția de caz COVID, cu disfagie, febră și tuse. Eu nu am avut niciunul dintre aceste simptome. Am considerat că am o răceală și am tratat-o ca pe o răceală. Am trecut prin toate fazele urâte și grele ale bolii și atunci când durerea din piept era insuportabilă și lipsa de aer acută, știam că tratamentul prescris de mine este cel mai bun”, a declarat dr. Gribincea. Întrebată ce tratament a urmat, ea a răspuns că a luat paracetamol, biomicin și biosept, două produse românești, vitamina C retard (ctb), ceai Gripovit max C și ceai Hapciu instant pentru că, la fel ca la orice viroză, hidratarea este foarte importantă.”, a povestit medicul care a dezvăluit că s-a înscris în grupul internațional al medicilor anti- COVID, astfel încât a fost permanent la curent cu informațiile privind evoluția acestei boli cu simptome atât de diverse și cu rezultatele tratamentelor urmate de pacienții din alte țări.

De asemenea, medicul susține că infecția cu noul coronavirus evoluează în Suceava din luna decembrie a anului trecut. Ea a făcut această afrimație bazându-se pe simptome pe care le-a constatat la pacienții săi încă din luna ianuarie.