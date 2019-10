Un medic sare în apărarea directorului care a dispersat elevii cu un extinctor: ”Nu au fost niciun moment în pericol. Fumatul e mult mai nociv!”

Situaţie incredibilă la un liceu din Timişoara, unde elevii prinşi la fumat au fost goniţi cu un extinctor, chiar de directorul unităţii de învăţământ. În imaginile surprinse de martorii incidentului se vede cum bărbatul merge cu extinctorul în mâna spre elevi şi, când ajunge lângă ei, pulverizează substanţa chimică pentru stins focul. Moment în care elevii o iau la fugă, râzând în hohote.

Imaginile sunt filmate de elevii liceului Jean Louis Calderon din Timișoara. Protagonişti sunt zece liceeni cu obiceiuri nesănătoase şi directorul şcolii.

”Au venit câțiva copii de la ciclul primar și câțiva profesori și mi-au zis uitați ce au învățat, în sensul că nu au învățat nimic și din nou se fumează. Din instinct am luat extinctorul în mână, am venit spre ei spre această zonă și am pulverizat acel praf.”, a declarat Ion Ionici, directorul liceului.

Problema elevilor care fumează este una gravă spun dascălii. Aproape 100 de liceeni folosesc parcul ca fumoar.

Profesorii dau sancțiuni pe banda rulată, dar degeaba, tinerii nu se lasă descurajaţi. Cu sancțiune s-ar putea alege, însă, și directorul pentru că a recurs la extinctor ca metodă de disciplinare.

”Nu putem spune că aprobăm un astfel de gest. În cursul zilei de astăzi am trimis un inspector la Liceul Jean Luis Calderon. Vom propune cercetarea disciplinară prealabilă, așa cum este și firesc.”, a declarat Aura Danielescu, inspector.

Specialiştii spun că elevii care au avut parte de disciplinarea cu extinctorul nu au fost în nici un moment în pericol.

”Gazul din stingatoare este inert, este facut special pentru a putea fi folosit pe oameni, pt a putea stinge flacarile iscate daca imbracamintea personalului. Nu este în niciun fel toxic, nic pentru organism, nici pentru mediu. Nici măcar dacă este pulverizat direct în față. Fumatul e mult mai nociv decât aplicarea gazului de la extinctorul de flăcări.”, a declarat Raul Pătrașcu, medic.

Liceul Jean Louis Calderon este o una din unităţile de învăţământ de elita din orașului de pe Bega, cu elevi premiați şi cadre didactice recunoscute pentru cunoștințele lor.