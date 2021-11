Unde a fost depus sicriul cu trupul lui Petrică Mîțu Stoian. Locul în care i se poate aduce un ultim omagiu regretatului artist

Prietenul cel mai bun al lui Petrică Mîțu Stoian a anunțat pe rețelele sociale că trupul neînsuflețit al regretatului artist a fost depus în foaierul Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova.

Astfel, cei care l-au îndrăgit pe artistul din Mehedinți îi pot depune un ultim omagiu.

Unde îi pot aduce fanii un ultim omagiu artistului Petrică Mîțu Stoian. Anunțul făcut de Constantin Enceanu

„Sicriul cu trupul neînsuflețit al bunului meu prieten, Petrică Mîțu Stoian, este depus de azi în foaierul Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova. Toți cei care l-au îndrăgit și vor sa-i aducă un ultim omagiu o pot face pana maine la ora 12:00”, a anunțat Constantin Enceanu.

Fanii lui Petrică Mîțu Stoian, îndurerați de moartea artistului

Fanii regretatului artist și-au exprimat tristețea față de trecerea în neființă a lui Petrică Mîțu Stoian.

„Un om minunat, un artist de valoare care ne-a descrețit frunțile, ne-a antrenat în ale cântatului și dansului popular! Drum lin către îngeri, unde vei cânta neîncetat Petrică Mîțu Stoian!!!”, a transmis un fan.

„Ce gol a lăsat în noi acest OM!!! Dacă am uni toate lacrimile care curg în aceste zile pentru Petrica Matu Stoian s-ar oglindi durerea din munte în munte... Te vom iubi Maestre și dincolo de moarte! Te vom păstra în amintirile noastre OM frumos! Drum lin sa ai!!!”, a spus un fan.

Citește și: Reacția clinicii Nera, după decesul lui Petrică Mîțu Stoian. Care a fost momentul în care s-a agravat starea artistului

„Păcat ca a plecat prea repede dintre noi, am pierdut un om de mare valoare, un suflet, cuvintele mele sunt prea sărace peuntru un om deosebit ! Drum lin către cer, Maestre! Am iubit muzica și cântecele dvs. și am să le iubesc mereu!Trist ca am pierdut așa o valoare”, a scris un fan în dreptul anunțului făcut de Constantin Enceanu, referitor la depunerea sicriului la Teatrul Național din Craiova.

Petrică Mîțu Stoian a decedat în seara zilei de 6 noiembrie 2021.

Citește și: Ultimele clipe din viața lui Petrică Mîțu Stoian. Constantin Enceanu a povestit ce s-a întâmplat cu artistul

Petrică Mîțu Stoian a murit la 61 de ani

Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață, după ce a fost transferat la Spitalul Judetean Reşiţa. Se pare că moartea artistului a fost provocată de complicațiile aferente bolii COVID-19. Cântărețul avea Bronho-penumonie și era și sub tratament anti-coagulant.

Constantin Enceanu a fost primul care a oferit o reacție despre moartea prietenului său.

„Sunt răvășit, nu-mi vine să cred. Am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni. Joi, în jurul orei 20:30, ne întorceam de la București, eu am mai întârziat puțin, el ajunsese în Craiova, mi-a spus că e drumul destul de aglomerat. E unul dintre cei mai bun prieteni și a plecat atât de repede. Ne cerem părerea, nu se poate. A fost dur Dumnezeu în seara asta. Mi-a luat unul dintre cei mai buni prieteni. Nu cred că mă pot face bine așa ușor. E greu să vă povestesc în câteva minute toată prietenia noastră.”, a spus Constantin Enceanu cu lacrimi în ochi, la RomâniaTV.

Cu 3 zile înainte de deces, artistul s-a aflat la filmările pentru Revelionul Acces Direct.

Tu alegi la ce momente din iUmor te uiți! Vezi ce-i place Deliei, la ce râde Cheloo și ce-l amuză pe Bendeac? PLAY ▶