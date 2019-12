Unde facem Revelionul? Ce oferte au pregătit patronii restaurantelor din Capitală pentru trecerea în noul an

Distracţie ca-n Las Vegas, Revelion ca-n anii `90 sau o petrecere cu tradiţii populare româneşti. Sunt doar câteva dintre variantele pe care le-au pregătit patronii restauratelor din Capitală pentru trecerea în noul an.