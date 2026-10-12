De ce e bine să îți iei copilul cu tine la magazin. Abilitatea pe care o poate dezvolta fără să îți dai seama, conform experților

Mersul la cumpărături cu cei mici poate fi stresant, însă ar avea beneficii ascunse pentru copii. Iată ce susțin specialiștii.

Cumpărăturile sunt întotdeauna stresante, chiar și ca adult. Bătăliile interioare pentru anumite produse, prețurile afișate, dorința de a mânca mai sănătos, dar și cea de a te relaxa cu ”ceva bun” sunt un factor de stres pentru adulți. Dacă la toate acestea se adaugă și un copil sau mai mulți, având propriile dorințe, vizita la magazin se poate transforma într-un adevărat coșmar.

Cu toate acestea, specialiștii susțin conform unei surse că tocmai aceste interacțiuni cu cel mic îi poate dezvolta anumite abilități la care de regulă părinții nu se gândesc.

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Abilitățile pe care cei mici le pot deprinde odată cu mersul la cumpărături alături de părinți

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Ceea ce în febra cumpărăturilor poate părea ca o posibilă sursă de inițiere a unui conflict, o discuție în contradictoriu cu cel mic, este de fapt o modalitate de a-l educa.

Prin astfel de vizite la magazin, părinții pot să le dezvolte o relație mai stabilă copiilor cu finanțele, dar și aptitudinile de negociere. Studiile realizate de-a lungul timpului au demonstrat că astfel de interacțiuni îi dau încredere copilului în propriile alegeri, dar îi stimulează și apetitul.

În timp ce adulții sunt atenți la lista de cumpărături și la un anumit buget în care să se încadreze, cel mic își îndreaptă atenția către anumite produse, fie dulciuri, fie jucării. Tocmai aceasta este oportunitatea părinților de a-i învăța pe cei mici despre prețui, de ce unele produse costă mai mult decât altele, despre cum pot alege fructele potrivite sau să le explice de ce unele jucării nu vor ajunge în coșul lor de cumpărături.

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La prima vedere poate părea o activitate de rutină, însă este o bază importantă în dezvoltarea copilului, și anume luarea deciziilor. Bineînțeles, asta dacă cel mic nu este doar prezent la activitate, ci și implicat în întregul proces.

De la a alege între două produse preferate, până la a înțelege că dacă dintr-un anumit buget se consumă o anumită sumă, va rămâne cu mai puțini bani, copilul devine parte din activitate, ceea ce îl va stimula pe viitor, oferindu-i și șansa de a vedea consecințele imediate. De exemplu, dacă își dorește în acel moment un anumit fruct și nu altul și consecința acestei alegeri.

Parte din rutina zilnică va fi o oportunitate de a induce gândirea matematică timpuriu, o sursă de educație financiară, planificarea bugetului și abilitatea de a face alegerile corespunzătoare.

De cele mai multe ori, copiii ”execută” deciziile adulților, ceea ce nu le dă posibilitatea de a gândi pentru ei sau măcar de a fi prezenți la luarea acestor decizii.

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Contextul cumpărăturilor le dă posibilitatea de a-și exersa acest drept și această abilitate. Astfel, pe termen lung, vor deveni adulți capabili de a lua propriile decizii, cu un procent mai mic de decizii luate impulsiv și fără să depindă de un sprijin emoțional exterior.

Scopul însă nu este de a pune responsabilitatea alegerilor financiare pe umerii copiilor, ci de a-i ajuta și de a-i face părtași la luarea unor decizii care îi afectează și pe ei.

O simplă întrebare precum: „Ai vrea să mănânci astăzi pește cu legume sau carne cu legume?” poate face mai mult decât să se simtă inclus, poate să-i stimuleze dorința de a mânca, din moment de a ales activ meniul.

Asta nu înseamnă că cel mic va deveni automat un geniu al matematicii sau nu va avea dificultăți în luarea deciziilor pe viitor, ci doar arată că există anumite beneficii în aceste activități de rutină cărora de cele mai multe ori adulții nu le dau importanță.