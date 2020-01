Vaccin împotriva virusului chinezesc, inventat în România. Mai mulți cercetători au găsit soluția ce poate salva milioane de oameni.

"Corect ar fi sa spun ca este un vaccin personalizat populational, in sensul ca noi am luat caracteristicile imune din toata literatura ale populatiei din România in primul rand, dar e vorba de populatia europeana", a explicat Virgil Păunescu, directorul institutului Oncogen.

Epidemia de coronavirus, care a izbucnit în oraşul central Wuhan în luna decembrie, s-a soldat cu 170 de morţi, din cele peste 7.711 cazuri de contaminare înregistrate în ţară, au anunţat joi autorităţile chineze.



China se confruntă în prezent cu perioada de vârf a cazurilor confirmate. Odată cu implementarea măsurilor de prevenţie şi control, numărul viitoarelor infecţii va fi semnificativ redus, a mai spus Li Lanjuan, academician al Academiei Chineze de Inginerie.