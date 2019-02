Val uriaș de scumpiri! Cât vor plăti românii pentru facturi

Vești deloc bune pentru români! Specialiștii anunță un val uriaș de scumpiri în perioada următore! Facturile cresc semnificativ și nici dobânzile nu vor rămâne la fel!

În timp ce guvernanţii se contrazic încă pe tema controversatei ordonanţe a lăcomiei, românii deja decontează. Cine se împrumută la bănci trebuie să plătească acum dobânzi mai mari. Şi se anunţă vremuri şi mai scumpe. Analiştii ne avertizează: vor creşte şi facturile la energie, cablu şi telefonie.

Energia electrică s-a scumpit anul trecut cu peste 16% pentru fiecare dintre noi. De la 1 martie se anunţă o altă creştere, spun analiştii. Guvernul a introdus de la 1 ianuarie o taxă de 2% pe cifra de afaceri pentru companiile din energie, iar distributiroii au cerut autorităţilor majorarea tarifelor pentru a acoperi această nouă taxă. Au şi obţinut-o. Dar cine va deconta totul? Clienții, în factură. Noile majorări ar putea ajunge la 2,5%, estimează analiştii.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU FACTURILE LA CURENT

Pe de altă parte, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei dă asigurări că pentru consumatorul final preţurile nu se vor schimba. Păreri divergente au şi partenerii din Coaliţie. Călin Popescu Tăriceanu vrea eliminarea taxei pe cifra de afaceri din domeniul energiei.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU PENSIILE

Nemulţumiri sunt şi pentru administratorii de pensii Pilon II. Noua ordonanţă de urgenţă impune firmelor să vină cu un capital mai mare de 11 ori faţă de până acum.

Ordonanta lacomiei are un pret si in banci. Dobanzile creditelor noi s-au marit deja din cauza taxei impuse pentru un ROBOR peste 2%. Şi companiile din telecomunicaţii trebuie sa platească 3 la suta pe cifra de afaceri iar asta s- ar putea resimţi in costul serviciilor de cablu si telefonie.

Ordonanţa de urgenţă va ajunge marţi în Comisia de Buget Finanţe din Senat.