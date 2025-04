Aeroportul Băneasa pune la dispoziția călătorilor șapte destinații de interes, însă primii pasageri s-au declarat deja nemulțumiți de condiții.

Veste extraordinară pentru români! Aeroportul Băneasa devine din nou funcțional și le va le pune călătorilor la dispoziție șapte destinații, așa cum se întâmpla și în urmă cu mai bine de 10 ani.

O companie low-cost a fost prima care a spart gheața cu cele șapte curse care vor fi operate regulat pe Aeroportul Aurel Vlaicu, însă reprezentanţii aeroportului susțin că sunt în discuţii în aceste momente cu mai mulţi operatori aerieni pentru a reuși să preia din fluxul de călători care se aglomerează zi de zi pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă.

Iată care sunt cele șapte destinații și de ce sunt nemulțumiți primii pasageri!

Zborurile pe Aeroportul Băneasa se reiau! Care sunt cele 7 destinații pe care le pot vizita românii

Napoli, Cracovia, Abu Dhabi, Londra Luton, Budapesta, Varşovia şi Wroclaw sunt cele şapte destinaţii spre care vor putea zbura românii și nu numai de pe Aeroportul Băneasa pentru un moment, urmând ca numărul acestora să crească în perioada următoare.

„Sperăm ca anul acesta să fie un an de vârf şi pe Otopeni şi pe Băneasa. Aeroportul Băneasa a reînviat practic după 13 ani, sunt din nou cursele regulate de pasageri, suntem în discuţii cu alte companii care îşi doresc la rândul lor să opereze pe un aeroport situat practic în Bucureşti", a declarat Theodor Postelnicu, purtător de cuvânt CNAB.

Potrivit Observator News, oficialii de la Băneasa îi atrag pe operatorii aerieni cu reduceri considerabile cu privire la costurilor de operare.

„Pentru că am tot crescut şi am crescut pe Otopeni, am început să atingem limita de infrastructură, deci practic nu mai avem capacitate mai mare acolo. Noi am început aici în Bucureşti, apoi ne-am mutat pe Otopeni. E un aeroport mic, e limitat în cât de mult poţi să operezi aici, dar ce poţi, e foarte simplu. Acest aeroport vă poate oferi o experienţă elevată de călătorie, mai exclusivistă” a explicat și Mauro Peneda, director general companie low-cost.

Deși veștile sunt îmbucurătoare, pasagerii se declară dezamăgiți de condițiile oferite.

„Am fost un pic uimit că am avut biletul pe Băneasa, mi se pare un aeroport foarte mic, foarte înghesuit”, „Toaletele ştim cum sunt. Am văzut prin alte aeroporturi locuri de joacă pentru copii"” sunt doar două dintre dclarațiile celor care nu sunt prea încântați de ceea ce au văzut.

Totodată, există nemulțumiri și de partea celor care nu sunt pasageri, ci doar locuiesc în apropierea aeroportului. Mai exact, specialiştii în imobiliare estimează că redeschiderea Aeroportului Băneasa poate provoca o ieftinire a locuinţelor din zonă pentru că o mare parte dintre cei vizați aleg să fugă de zgomot.

„Preţurile caselor din zonă pot fi afectate cu până la 15%, al apartamentelor mai puţin cu siguranţă. Efectele unei astfel de schimbări pot să dureze şi ani de zile, nu se văd imediat” explică Toma Filipovici, purtător de cuvânt APAIR.

