Voltaj a cântat o piesă în memoria Alexandrei: Toţi avem o vină | VIDEO

Trupa Voltaj a cântat sâmbătă seara, în cadrul unui concert susţinut la Constanţa, o piesă în memoria Alexandrei, fata de 15 ani dispărută din Olt, solistul formaţiei, Călin Goia, spunând că toată lumea a greşit faţă de adolescentă şi pentru că s-a ajuns în această situaţie, oamenii fiind fie nepăsători, fie alegând pe cine nu trebuie sau nu au mers la vot.

Voltaj a susţinut sâmbătă seara un concert în Piaţa Ovidiu din Constanţa, în cadrul unui festival care are loc timp de patru weekenduri şi în cadrul căruia sunt prezenţi cei mai cunoscuţi şi apreciaţi cântăreţi români. La un moment dat, solistul trupei, Călin Goia, a anunţat că dedică o piesă în memoria Alexandrei, fata de 15 ani dispărută în judeţul Olt, despre care autorităţile suspectează că ar fi fost ucisă de Gheorghe Dincă, un bărbat din Caracal.

“Piesa următoare este o piesă despre copii şi în seara asta vrem s-o cântăm în mod excepţional în memoria Alexandrei, de doar 15 ani, care nu mai departe de ieri dimineaţă şi-a pierdut viaţa, aşteptând ca autorităţile statului în care ea avea mare încredere să intervină. Ştiţi foarte bine că a durat 19 ore şi că a fost prea târziu. Acelaşi stat care poate printr-o educaţie mai performantă, putea să împiedice deplasarea ei în timpul vacanţei ca să facă meditaţii, acelaşi stat care poate putea să-i ofere un transport public normal de la sat la oraş fără a fi nevoită să facă autostopul şi, în principal, acelaşi stat care nu a fost în stare să intervină în timp util pentru salvarea ei”, a spus Goia.

Cântăreţul a precizat că toată lumea a greşit faţă de Alexandra şi are o vină pentru că s-a ajuns în această situaţie.“La piesa asta, care se numeşte De la capăt, aş vrea să aprindem o lumină, de care ea are nevoie şi de care avem şi noi nevoie, pentru că noi trebuie să reconstruim ceea ce am greşit. Cred că toţi am greşit faţă de ea pentru că toţi avem o vină pentru că s-a ajuns în situaţia asta pentru că ori am fost nepăsători, ori am ales pe cine nu trebuie, ori nu ne-am dus la vot şi acum am ajuns în situaţia în care o plângem pe Alexandra şi nu numai pe ea şi în situaţia în care trebuie să ne dăm un reset şi s-o luăm de la capăt”, a spus Călin Goia, înainte de a cânta melodia.

