Vremea 13 mai. Prognoza meteo anunță schimbări bruște! Când și unde va ploua

Vremea din 13 mai anunță o duminică cu schimbări bruște de atmosferă. Prognoza meteo aduce mari șanse de ploaie, deși până acum meteorologii spuneau că vom avea parte de un weekend liniștit sub aspectul precipitațiilor.

In weekend vremea se va ameliora ca aspect in majoritatea regiunilor tarii, doar sambata local in vest si in sud-vest urmand sa mai cada unele averse slabe de ploaie. Valorile termice vor ramane la valori similare cu cele din zilele precedente, maximele termice urmand sa se incadreze in general intre 20 si 25 de grade Celsius la nivelul intregii tari, cu temperaturi usor mai scazute (18-19 grade) asteptate doar in depresiunile din estul Transilvaniei si pe litoral, dar si usor mai ridicate (26-27 de grade) in zona Dealurilor de Vest.

Cum va fi vremea din 13 mai în Bucuresti

Locuitorii Capitalei vor avea parte de o zi însorită, cu temperaturi maxime de 24°C și minime de 11°C. Vântul va fi extrem de slab, însă sunt mari șanse de ploaie pe timpul nopții. Cantitea de precipitații crește, iar ploile vor continua și în prima zi din săptămâna viitoare.

Cum va fi vremea din 13 mai la munte

La munte, cerul va fi parțial înnorat, cu temperaturi maxime de 21°C și minime de 8°C. Vântul va sufla moderat, iar ploile revin pe timpul nopții. Cantitățile de apă ating 6 l/m². Luni, ploile continuă în aproape toată țara. Vezi cum va fi prognza meteo ANM pentru săptămâna viitoare, 14 - 20 mai.