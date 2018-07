Ziua Națională a Franței 2018. Top 10 Actrițe franceze

Top 10 Actrițe franceze. Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, Juliette Binoche, Isabelle Adjani, Jeanne Moreau, Sophie Marceau, reprezintă nume ale cinematografiei și imagini reprezentative din filme franceze ale atâtor generații din România, Franța, dar și ale lumii întregi.

1 Catherine Deneuve

Una dintre cele mai respectate actrițe din industria filmului francez, Catherine Deneuve și-a câștigat reputația jucând într-o serie de filme ale renumiților regizori Luis Bunuel și Român Polanski. Fiica actorului de teatru și film Maurice Dorleac, Catherine Deneuve s-a născut la Paris pe 22 octombrie 1943.

În anul 2000, vedetă a primit mai multă atenție din partea criticilor când a fost distribuită alături de islandeză Bjork în filmul lui Lars von Trier, musicalul Dancer în the Dark. Polarizand criticii și audiență, Dancer în the Dark a câștigat premiul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes.

2 Brigitte Bardot

Brigitte Anne-Marie Bardot s-a născut în 28 septembrie 1934, la Paris. Tatăl, Louis "Pilou" Bardot, era inginer și lucra împreună cu bunicul ei într-o afacere de familie. În anul 2007 Brigitte Bardot a fost aleasă de revista Empire printre cele mai sexy 100 de actrițe de film din toate timpurile. De-a lungul timpului actrița a fost considerată primul mare sex symbol al industriei cinematografice. Brigitte Bardot a reușit să transforme inițialele B.B. într-o legendă despre frumusețe, libertate, non-conformism și plăcerea de a trăi.

3 Juliette Binoche

Juliette Binoche s-a născut la Paris, fiica lui Jean-Marie Binoche, actor, regizor și sculptor și a lui Monique Stalnes, profesoară, regizoare și actriță. Mama lui Juliette este de origine poloneză, iar bunicii ei (catolici polonezi) au fost închiși la Auschwitz pentru că erau intelectuali. Părinții lui Juliette au divorțat atunci când ea avea doar 4 ani și, împreună cu sora ei, Marion, a fost trimisă la un internat. Binoche are doi copii: Raphael (născut pe 2 septembrie 2003), al cărui tată este Andre Halle, și Hana (născută la 16 decembrie 1999), a cărei tată este actorul Benoît Magimel alături de care a jucat Juliette în filmul "Children of the Century" (1999). Juliette Binoche are în prezent o relație cu regizorul și scriitorul argentinian Santiago Amigorena.

4 Isabelle Adjani

S-a născut într-un cartier de imigranți din Gennevilliers, Hauts-de-Seine, o suburbie a Parisului. Tatăl său a fost soldat al Armatei Franceze în al doilea război mondial. Mama să Augusta, căreia i se spunea Gusti, era de origine germană. A crescut știind la perfecție limba germană, că limbă maternă. După ce a câștigat un concurs de recitat poezii, când era încă pe băncile școlii, și-a început și carieră de actriță amatoare într-o trupă până la vârsta de 12 ani. Tabloidele franțuzești raspandesc zvonul că actrița este bolnavă de SIDA, fiind pe moarte. Se publică chiar necrologuri patetice iar Isabelle este nevoită să apară în direct la o emisiune televizată pentru a arată că este încă în viață și sănătoasă. Pe plan personal Isabelle Adjani are apoi o relație cu actorul Daniel Day-Lewis în urmă căreia se naște încă un băiețel numit Gabriel-Kane. Lewis o părăsește însă pe franțuzoaică, preferând să se căsătorească cu Rebecca Miller, fiica cunoscutului dramaturg american Arthur Miller. Isabelle trece însă și peste acest șoc, realizind în ultimii ani mai multe filme de succes.

5 Jeanne Moreau

Născută în Paris în 1928, Moreau este fiica dansatoarei profesioniste Katherine Buckley și a restauratorului francez Anatole-Déșiré Moreau. Tatăl a fost catolic iar mama protestantă ce a trecut la religia soțului după căsătorie. Actrița a studiat la Conservatorul din Paris devenind o "voce" de succes care a cântat alături de Frank Sinatra pe celebra scenă Carnegie Hall și a scos albume ce s-au bucurat de un real succes în întreagă lume. Actrița a înregistrat un imens succes cu rolul ei din filmul lui Francois Truffaut "Jules și Jim" unde a cântat "Le tourbillion". A jucat pe scenă, la televiziune în seriale că "Balzac", "Mizerabilii", "Regii interziși". A prezidat juriul Festivalului de la Cannes în 1975 și în 1995. În 2005 a deschis o școală de cinema "Les Ateliers d' Angers". A primit două premii onorifice Cesar în 1995 și în 2008 și un premiu Oscar onorific în 1998. Actrița a decedat la dată de 31.07.2017 la Paris.

6 Marion Cotillard

Marion Cotillard s-a născut pe 30 septembrie 1975 la Paris. Debutează de mică cu roluri în filmele realizate de tatăl sau, Jean-Claude Cotillard, urmează cursurile de artă dramatică și cinematografie la Conservatoire d'Art Dramatique din Orléans. Adevăratul debut pe marile ecrane îl face la 29 de ani în drama romantică "L'Histoire du garçon qui voulait qu'on l'embrasse", regizat de Philippe Harel unde interpretează principalul rol feminin, Mathilde, și cu care începe să se facă remarcată. Se face cu adevărat remarcată în lumea filmului cu rolul Lilly Bertineau în filmul de acțiune "Taxi" (1998). Marion provine dintr-o familie de artiști. Tatăl ei Jean-Claude Cotillard este un regizor distins cu premii, fost artist de pantomimă, actor și profesor, iar mama. Niseema Theillaud este actriță și profesoară de dramă. Actrița are doi frați gemeni, Quentin, sculptor și pictor și Guillaume, scriitor.

7 Sophie Marceau

Sophie Marceau este o actriță franceză de film care a apărut în 35 de filme. În timpul adolescenței a devenit populară prin filmele ei de debut "La Boum" (1980) și "La Boum 2" (1982), pentru care a primit premiul Cesar pentru cea mai bună tânăra speranța. În afară de filmele făcute în limba franceză, ea a jucat și în "Braveheart" (1995) și a fost Bond girl în "The world is not Enough" (1999)

8 Audrey Tautou

Audrey Justine Tautou s-a născut pe 9 august 1978 în Franța. Este cunoscută în lumea întreagă pentru rolul din Amélie, câștigător a 4 Premii Cesar, 2 Premii Bafta și 5 nominalizări la Premiile Oscar. A început lecțiile de actorie la Cours Florent încă de la o vârstă fragedă. În 2000 a câștigat Premiul Suzanne Bianchetti că cea mai promițătoare tânăra actrița din Franța. În 2004 a jucat în filmul A Very Long Engagement (Un long dimanche de fiançailles) în regia lui Jean-Pierre Jeunet. Filmul spune povestea unei femei ce își caută logodnicul, care se presupune că fusese omorât pe câmpul de lupta în timpul Primului Război Mondial.

În 2005,Audrey Tautou a jucat pentru prima dată într-un film la Hollywood, alături de Tom Hanks în filmul The Da Vinci Code, ecranizare a romanului "best-seller" cu același nume scris de Dan Brown. În 2007 a jucat alături de Guillaume Canet în filmul Ensemble, c'est tout. Cel mai nou film al sau este Coco avant Chanel, un film biografic despre viață creatoarei de modă Coco Chanel, regizat de Anne Fontaine. În scopul promovării acestui film ea a devenit nouă imagine a Chanel No. 5, înlocuind-o pe Nicole Kidman..

9 Vanessa Paradis

Vanessa Paradis este o cântăreața și actrița franceză născută la 22 decembrie 1972 la Saint-Maur-des-Fosses. Este nepoata actorului și producătorului Didier Pain, sora actriței Alysson Paradis și partenera actorului Johnny Depp, cu care are 2 copii.



Vanessa și-a făcut prima apariție în televiziune la 3 mai 1981 în emisiunea "L'ecole des fans". Primul rol obținut este în filmul "Noce blanche" de Jean-Claude Brisseau, unde joacă rolul Mathildei, o elevă de liceu care trăiește o poveste de dragoste cu profesorul ei. În 1990 Vanessa Paradis primește premiul "Cesar du meilleur espoir feminin" și premiul Romy-Schneider. În 1991 devine una dintre imaginile prestigioasei firme Chanel, iar reclamă făcută parfumului Coco face turul lumii. 3 ani mai târziu joacă în filmul "Elișa" alături de Gerard Depardieu; ea joacă rolul unei tinere fete în căutarea tatălui sau. În 1997 și 1998 Vanessa joacă în 2 filme: "Un amour de sorciere" și "Une chance sur deux". De asemenea, între 1993 și 1999 ea participa la toate spectacolele anuale organizate de "Les Enfoires" prentru profitul "Restaurantelor Inimii" ("Les Restos du Coeur").



În 2004 revine cu un rol în filmul "Atomik Circus". Un an mai târziu joacă în primul film al lui Serge Frydman ce se intitulează "Mon ange". De asemenea, ea îi împrumută vocea personajului Margote în filmul de animație "Pollux, le manee enchante".

10 Fanny Ardant

Născută la 22 martie 1949 în orașul Saumur din departamentul Mâine et Loire.Copilăria și adolescență și le-a petrecut în sudul Franței pe Coasta de Azur, la Monaco. A fost o elevă bună, manifestând un interes deosebit pentru științele politice.

După terminarea liceului devine studentă la la facultatea de științe politice din Aix-en-Provence.Efectuează chiar un stagiu aplicativ pe lângă ambasada Franței de la Londra. Subit însă își schimbă opțiunea și se înscrie la Conservatorul de Artă Dramatică.

Debutează în 1974 la Paris în cadrul unui festival, cu rolul "Pauline" din piesă "Polyeucte" de Corneille. În 1979 acceptă rolul principal în serialul de televiziune "Doamnele de la malul marii" (serial difuzat ulterior și în România), serial regizat de Nina Companeez.

Fanny Ardant este remarcată în urmă acestui rol de marele regizor francez Francoise Truffaut sub bagheta căruia joacă în filmul "La femme d'a cote" ("Femeia de lângă ține"). Relația dintre Ardant și Truffaut depășește limitele profesionale,actrița devenind mama fetiței lui Truffaut, pe nume Josephine.

Actrița de un talent deosebit,Fanny Ardant va juca în filmele unor nume foarte importante ale cinematografiei europene: Claude Lelouch, Alain Resnais, Paul Delvaux, Costă Gavras, Volker Schlondorff sau Ettore Scola. Marea iubire a actriței rămîne însă, după propria mărturisire, teatrul, ea manifestîndu-și regretul de a fi părăsit scenă.

A jucat dealtfel și în filmul "Trei surori", ecranizare a celebrei piese a lui A.P.Cehov, în 1988, film regizat de reputată Margarethe von Trotta. Persoană discretă, timidă chiar, Ardant apare destul de rar la evenimente mondene, ducînd o viață destul de retrasă. Totuși, recent a trecut în spatele camerei de filmat, dorind să regizeze. Francoise Truffaut spunea despre ea, atunci cînd i-a încredințat primul rol, "Ardant nu este numai o interpreta, ci și o portretista".

