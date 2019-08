Ziua şi cutremurul în România. Încă un seism s-a produs astăzi, ce spun specialiștii

Astăzi, 16 august, pământul s-a mișcat iar. Un cutremur neobișnuit a avut loc în Galați. Potrivit INFP, în România se produce cel puțin un cutremur aproape în fiecare zi. Iată ce spun specialiștii despre asta și când prognozează următorul mare cutremur.

Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul de astăzi, 16 august, produs în Galați a avut magnitudinea 2,3 pe scara Richter. Cutremurul a fost localizat manual.Coordonate: lat 45.8224; lon 27.7039. Magnitudine: 2.3(ml), adancime: 19km.

Cutremurul s-a produs în apropierea orașelor Nehoiu (35 km), Buzău (51 km), Covasna (52 km), Râmnicu Sărat (56 km) și Odobești (57 km).

Specialiștii au prevăzut încă de anul trecut că 2019 va fi unul plin de seisme. Roger Bilham de la University of Colorado in Boulder și Rebecca Bendick de la University of Montana in Missoula a declarat: “Această relație este puternică și ne arată că am putea avea o creștere a numărului de cutremure majore anul viitor (n.r.: 2019)”

Oamenii de știință de la Bhabha Atomic Research Centre (BARC) au descoperit faptul că probabilitatea cutremurelor este mai ridicată atunci când este Lună plină. Dr. Vinayak G Kolvankar, seismolog la Bhabha Atomic Research Centre, susține că de cele mai multe ori cutremurele care se petrec când avem Luna la perigeu în combinație cu Luna plină depășesc frecvent magnitudinea 6.

Data probabilă a următorului mare seism cu o magnitudine mare, susuțin specialiștii, este data de 6 noiembrie. Totodată, aceștia spun că numărul cutremurelor și intensitatea lor scade pe parcursul zilei și este cel mai scăzut după-amiaza (între orele 15-16), apoi în creștere până spre miezul nopții.

Cutremure înregistrate în luna august 2019:

Ziua și cutremurul în România. Aproape in fiecare zi are loc unul sau mai multe cutremure.

15 august 2019: județul Buzău(cutremur de 2,5 ml) și județul Galați( cutremur de 2,6 ml)

14 august 2019: județul Vrancea( cutremul 3,8 ml)

12 august 2019: județul Vrancea(cutremur 2,4 ml)

11 august 2019: județul Buzău(cutremur 3,1 ml)

10 august 2019: județul Prahova( cutremur 2,1 ml), județul Buzău(cutremur 3 ml)

8 august 2019: județul Vrancea( cutremur 3,6 ml)

7 august 2019: județul Buzău( cutremur 2,5 ml și 4,2 ml)

6 august 2019: județul Buzău( cutremur 2,8 ml) și județul Vrancea(cutremur 4,1 ml)

5 august 2019: județul Argeș( cutremur 2,4 ml)

4 august 2019: județul Vrancea( cutremur 2,4 ml, 2,5 ml)

2 august 2019: județul Vrancea( cutremur 3,1 ml)