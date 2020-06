A murit nea Popică! Ionuț Popa, cel mai îndrăgit antrenor din Liga 1, era în comă de la începutul lunii iunie

Gigi Becali a uitat de Ionuț Popa, deși a promis că-i va plăti tot tratamentul. Antrenorul este grav bolnav

”Am probleme de sănătate. Nu știe nimeni ce am. Am făcut două RMN-uri, am fost la mai mulți doctori. Am probleme cu ochiul, am avut amețeli, dureri de cap. Ar putea să fie de la vreo lovitură sau de la nervi, stres. Nu mă simt bine. Săptămâna viitoare o să fac o spectroscopie. Asta se face la cap pentru a determina dacă este totul în regulă. O să vedem apoi ce și cum”, mărturisea el.

Cine a fost Ionuț Popa

Născut la Pesac, în judeţul Arad, la data de 17 aprilie 1953, Ionuț Popa a fost jucător la Poli Timișoara, Unirea Sânnicolau Mare, Brăila, Vagonul Arad, Aurul Brad sau Victoria Ineu, iar ca antrenor a început la Victoria Ineu, și a pregătit echipe ca Zădăreni, Strungul Arad, UTA Arad, Motorul, Telecom, Pecica sau Indagrara.

A revenit și a promovat în Liga 1 cu UTA, apoi a trecut la FC Bihor, Jiul Petroșani, Politehnica Iași, CSMS Iași, CS Mioveni, Național Sebiș, Șoimii Pâncota și ACS Poli Timișoara. Ultima echipă pe care a condus-o a fost echipa sa de suflet, UTA Arad, pe care a preluat-o în aprilie 2018 și de care s-a despărțit oficial în iunie 2019.

Ionuț Popa, antrenorul-minune din Liga 1, și-a dat demisia după primul meci din 2018. Leo Grozavu, noul antrenor al bănățenilor

Ultimul meci în care Ionuț Popa a stat pe bancă la UTA a fost cel cu ACS Poli, fosta sa echipă, la Arad, pe 9 martie 2019. UTA s-a impus cu 2-1.

Ionuț Popa este ultimul antrenor care a promovat echipa UTA în Liga 1, în 2012.

La data de 17 aprilie 2020, Ionuț Popa a împlinit 67 de ani.