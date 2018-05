VIDEO: A vrut Sergio Ramos să-l scoată din joc pe Salah în finala Ligii Campionilor ? Avem răspunsul la întrebarea acestor zile

A vrut sau nu a vrut Sergio Ramos să-l scoată din joc pe Salah cu procedeul de judo de la Kiev ? Iată o întrebare care a împărțit lumea în două. Dacă fanii Realului spun că ”a fost un accident nefericit” sau că ”Salah e de vină” (?!?!), tabăra opusă, iar aici vorbim de hateri, fani ai lui Liverpool sau fani anti-Real, continuă să susțină că Sergio Ramos este un ”killer” care a vrut cu tot dinadinsul să rezolve meciul prin scoaterea din joc a principalului pericol de la Liverpool.

Până azi, 28 mai, ”probele” pe care le-am strâns par să dea dreptate taberei anti-Real. Mai degrabă Sergio Ramos a vrut să-l accidenteze pe Salah în acest meci, iar argumentele sunt destul de solide.

1. Întrucât vorbim de un procedeu de judo, lăsăm specialiștii să aibă primul cuvânt. Într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, fosta campioană olimpică a României la judo, Alina Dumitru spune că ”Ceea ce a făcut Ramos aduce cu un procedeu din judo numit osoto-makikomi, numai că el n-ar fi avut voie nici în judo să execute procedeul așa, ci pe mâna cealaltă a lui Salah. Ramos a rulat corect, dar ce a făcut el e interzis și în judo și se lasă cu descalificare.

Putea să iasă mult mai rău și să-i fractureze mâna. De cele mai multe ori așa se întâmplă în astfel de situații chiar și pe tatami. Se lasă cu dislocarea umărului. Nu știu dacă Ramos are cunoștințe de judo, dar din ce am văzut seamănă cu acest procedeu din judo, dar a fost făcut incorect”.

2. Sergio Ramos nu e la prima abatere de acest gen. Publicația La Vanguardia publică azi un material în care readuce aminte de un fault similar făcut de Sergio Ramos în finala Ligii Campionilor din sezonul trecut, Real Madrid - Juventus. În meciul de la Cardiff, Ramos a primit ”galben” după un procedeu similar cu fundașul lui Juventus, Dani Alves. Norocul brazilianului a fost că și-a tras mâna la timp, iar accidentarea a fost evitată in-extremis. Bietul Salah nu a fost așa de agil și a ieșit ”rupt” de la Kiev.

La finala de sâmbătă, pe lângă faptul că nu a fost avertizat cu cartonaș galben, Sergio Ramos nu a fost nici măcar penalizat cu fault de arbitrul Mazici.

#FIFA #UCLFinal2018 Ramos vs Dani Alves a year ago. Same with Mohamed Salah. pic.twitter.com/zy8XaHYHnI